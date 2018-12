Fametro organiza ação social para inaugurar nova unidade em Manaus

Os serviços são gratuitos e contarão com a participação de professores e alunos | Foto: Divulgação

Manaus - Corte de cabelo, vacinação, aula de zumba e atendimento aos pets (animais) são algumas atividades a serem promovidas durante uma ação social do Centro Universitário - Fametro, que acontece na próxima quarta-feira (12), a partir das 8h, na nova sede da instituição, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. Os serviços são gratuitos e contarão com a participação de professores e alunos dos cursos de estética, educação física e medicina veterinária.

A ação é uma parceira da faculdade com a Secretaria Municipal de Sáude (Semsa), e acontece todos os anos com o intuito de promover atividades em prol do bem-estar da sociedade, além de proporcionar aos alunos a prática do que é ministrado em sala de aula.

De acordo com a assessoria da instituição, neste ano o evento será ainda mais importante, pois servirá para inaugurar a nova unidade no bairro Cachoeirinha, que está com previsão de funcionamento em fevereiro de 2019.

*Colaborou: Vanessa Rocha

