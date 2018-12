Colisão entre ônibus e carro altera trânsito em avenidas no Centro

Manaus - Uma colisão entre um carro e um ônibus do transporte coletivo deixou duas pessoas feridas, na manhã desta sexta-feira (7), por volta das 6h, no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Ramos Ferreira, bairro Centro, Zona Sul de Manaus. O trânsito ficou complicado no local.

O motorista de transporte por aplicativos de passageiros Manoel Miranda Filho, de 38 anos, que dirigia um carro modelo Gol, de cor cinza e placas QNF-77**, disse que estava com duas passageiras. Ao cruzar o semáforo intermitente foi atingido pelo ônibus da empresa Integração, de placas JXO-68**, do Grupo Eucatur.

"Era a minha primeira corrida. Eu estava com duas passageiras com destino a rua Monsenhor Coutinho. O semáforo estava piscando e, ao cruzar a via, o ônibus em alta velocidade me atingiu. Até cheguei a desmaiar. O ônibus não podia passar com tanta velocidade", destacou Manoel Filho, que teve escoriações na boca, rosto e braço.

Motorista do ônibus não foi encontrado pela reportagem no local da colisão | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Tanto o motorista de aplicativo, quanto às duas passageiras foram atendidos no local por esquipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). As vítimas não quiseram ser levadas para o hospital.

No local, o Em Tempo tentou obter mais informações com um agente do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans), mas o servidor público não divulgou informações a respeito da colisão.

Atendimento do Samu às vítimas do acidente | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

O motorista do ônibus não foi encontrado para dar sua versão. Por conta do acidente, a avenida Ramos Ferreira precisou ser interditada para os procedimentos de perícia.

