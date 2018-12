Trânsito lento em Manaus e risco de desabamento durante chuva

Manaus - A capital amazonense amanheceu chuvosa nesta sexta-feira (7) e algumas ruas e avenidas da cidade registraram lentidão no trânsito. A avenida Efigênio Salles, próxima ao Tribunal de Contas do Estado (TCE-AM), Zona Centro-Sul de Manaus, registrou até as 9h30 congestionamento no sentido Amazonas Shopping. Segundo a Defesa Civil do Município (DCM) foi registrado às 11h uma ocorrência de risco de desabamento de muro, na rua 44 do conjunto Castelo Branco, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul.

A DCM divulgou que a média de volume de chuva até o momento na cidade de Manaus, segundo os pluviômetros monitorados pelo órgão em parceria com o Cemaden, é de 26,2 mm.

Chuva já dura algumas horas em alguns pontos de Manaus | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Em outro ponto da cidade, por volta das 9h30, na avenida São Jorge, em frente à Escola Estadual Castelo Branco, sentido bairro/Centro, Zona Oeste, dois veículos se envolveram em um acidente de trânsito.

Logo nas primeiras horas da manhã, também foi registrada uma colisão envolvendo um ônibus e um carro no cruzamento das avenidas Getúlio Vargas e Ramos Ferreira, porém a via foi liberada às 9h. O trânsito na região apresentou lentidão.

O volume de chuva é de 26,2 mm | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Um motorista registrou um vídeo enquanto trafegava na avenida Leopoldo Péres, no bairro Educandos, Zona Sul, em que mostra curto-circuito na rede de alta tensão. A reportagem procurou a assessoria da Eletrobras, para saber se foi registrado algum chamado para a região. A concessionária informou que até as 11h apenas recebeu chamados habituais, nada relacionado a ocorrências por conta da chuva.

A recomendação do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) é que o condutor espere a chuva diminuir, para evitar trafegar na pista molhada. Caso não seja possível, ele deve redobrar a atenção. De acordo com o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) até as 11h não havia registro de ocorrências.

Manaustrans orienta condutores a redobrarem a atenção no trânsito | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), hoje Manaus registra mínima de 25°C e a máxima de 30°C. A umidade mínima e máxima, respectivamente, é de 60% e 99%. O dia de hoje deve ser totalmente encoberto de manhã e à noite, podendo ter chuva à tarde.

No sábado, Manaus deverá ter o dia todo encoberto com nuvens, a temperatura deve ser estável, com mínima 25°C e máxima de 29°C.

*Colaborou: Priscila Rosas

