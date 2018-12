Seguindo planos de obras, prefeito visita a Zona Norte de Manaus

Manaus - O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, mostrou um plano de obras específico para o período das chuvas em comunidades de áreas de risco na cidade. Na manhã desta sexta-feira (7), ele esteve na comunidade Jesus Me Deus, no bairro Terra Nova, Zona Norte da capital amazonense, e detalhou o andamento dos trabalhos

Serviços de dragagem de igarapés e drenagem profunda irão servir para reter as águas pluviais e fluviais de regiões, antes sem infraestrutura. Ao todo, são oito obras de dragagem ocorrendo em diferentes zonas da cidade.

Prefeito acompanhou equipes no bairro Terra Nova, Zona Norte da capital | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

"Trabalhamos de uma forma no verão, que estimula o trabalho de recapeamento e aplicação de massa asfáltica. Agora, no inverno, nos concentramos em amenizar as enchentes em áreas de risco, principalmente em moradores ribeirinhos", explicou.

O alerta aos níveis pluviométricos é uma tônica para esse período, segundo ele. Na comunidade Jesus Me Deu, as obras ocorrem no cruzamento das ruas São Gabriel com a Jericó, além de três quilômetros de extensão que serão alcançados dentro do pacote.

Segundo Arthur, ao todo, são oito obras de dragagem ocorrendo em Manaus | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

A pasta municipal de obras (Seminf) informou que até outubro, 85 quilômetros de vias com implantação de drenagem profunda e pluvial foram feitos. Plantação de mudas ligadas ao paisagismo também compõe o serviço.

Sobre os moradores de palafitas, principalmente nos pontos conhecidos dos bairros Presidente Vargas, Zona Centro-Sul, e Educandos, Zona Sul, Arthur confirmou que a situação de alagamentos é crônica e que as áreas vão permanecer sob monitoria da Defesa Civil.

