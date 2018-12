Manaus recebe Campeonato de Karatê neste fim de semana

A competição irá ocorrer no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou | Foto: Mauro Neto/Divulgação

Manaus - A Federação Amazonense de Karatê (FAK) realiza neste final de semana, 7 e 8, mais uma edição do Campeonato Estadual da modalidade. A competição, que conta com o apoio do Governo, por meio da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), irá ocorrer no Centro de Convivência da Família Magdalena Arce Daou, localizado no bairro Santo Antônio, Zona Oeste, e terá a participação de 137 atletas na disputa pelos títulos amazonenses. A entrada para o evento é gratuita.

Com início nesta sexta-feira (07), às 17h30, a competição terá disputas na categoria Adulto (a partir de 18 anos) e Master (a partir de 32 anos). Já no sábado (08), às 8h, a garotada toma conta da competição, com disputas nas categorias Infantil e Juvenil, Iniciantes e Graduados, com Sub-8, Sub-10, Sub-12, Sub-14, Cadete (Sub-16) e Júnior (Sub-18). Como premiação, os atletas receberão medalhas do primeiro ao terceiro lugar, além disso, haverá contabilização de pontos no ranking.

Para Felipe Pacífico, vice-presidente da FAK, o número de karatecas inscritos no evento vem para comprovar esse crescimento da modalidade no Estado | Foto: Mauro Neto/Divulgação

Realizado desde 1974, o Campeonato Amazonense de Karatê vem atraindo cada vez mais participantes. Para Felipe Pacífico, vice-presidente da FAK, o número de karatecas inscritos no evento vem para comprovar esse crescimento da modalidade no Estado.



“Em média, nós tínhamos de 80 a 100 atletas inscritos no Amazonense. Hoje conseguimos chegar a quase 200 competidores, com o apoio de 11 instituições que fazem parte dessa progressão, incluindo clubes de municípios do Interior do Estado. Isso demonstra o quanto nosso esporte tem crescido, evoluído e como é latente a vontade dos novos adeptos em participar e pontuar no ranking para terem a chance de representarem o Amazonas em competições nacionais e internacionais”, destacou.

| Foto: Mauro Neto/Divulgação

Expectativa

Pacífico falou ainda sobre a preparação para 2019 e o que espera do evento em si. “Nossa expectativa é a melhor possível. Tivemos um excelente desempenho no Campeonato Brasileiro, que aconteceu em outubro, no Estado de Minas Gerais, e nossos atletas continuam ativos. Como este é último evento do ano e vale pontuação para o ranking, além de vaga na seleção amazonense do ano que vem, acredito que teremos disputas bem acirradas e com qualidade durante todo o evento. Os competidores darão tudo de si para terem os pontos necessários e entrar na seleção”, finalizou.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Colônia de Férias prepara oficinas para crianças em Manaus

Responsabilidade compartilhada de espaços públicos está mudando Manaus