Dia do Marinheiro é comemorado com exposição no Shopping Ponta Negra

No último dia será realizada uma apresentação da banda dos fuzileiros navais | Foto: Divulgação

Manaus - Em comemoração ao Dia do Marinheiro (13 de dezembro), o Comando do 9º Distrito Naval (Com 9º DN) realiza a partir deste domingo (9), às 12h, uma exposição no Shopping Ponta Negra. A mostra é gratuita e acontece até terça-feira (11), no lounge localizado no terceiro piso (L3), ao lado da unidade do Departamento de Trânsito do Amazonas (Detran-AM).

Estarão disponíveis diversos equipamentos militares usados em missões, como fardamentos, painéis, materiais de comunicações navais e sinalização náutica, além de informações sobre a forma de ingressar na Marinha.

Além disso, no último dia será realizada uma apresentação da banda dos fuzileiros navais, na praça de alimentação, às 19h. Canções natalinas e MPB farão parte do repertório dos músicos militares.

“É uma oportunidade para a população conhecer e prestigiar o trabalho desenvolvido pela Marinha no nosso Estado”, apontou a gerente de marketing do Shopping Ponta Negra, Karla Henderson.

O Dia do Marinheiro surgiu em homenagem a Joaquim Marques Lisboa, conhecido como Almirante Tamandaré, que é considerado o patrono da Marinha Brasileira, devido a sua bravura nos combates da Guerra do Paraguai e por todo o seu serviço à Marinha Nacional.

*Com informações da assessoria

