70 alunos participam de formatura em colégio administrado pelo CBMAM

A celebração foi realizada nesta sexta-feira (7) | Foto: Divulgação

Manaus - Setenta alunos do 1º e 9º do Colégio Militar do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CMBM), Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) José Carlos Mestrinho, em Manaus, participaram da formatura da unidade de ensino. A celebração foi realizada nesta sexta-feira (7), às 18 horas, e foi um momento de reconhecimento aos estudantes, que a partir do ano que vem iniciam uma nova etapa na formação educacional.

O colégio

No dia 24 de fevereiro de 2016, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) assumiu a administração da Escola Estadual de Tempo Integral (EETI) José Carlos Mestrinho. Com o intuito de proporcionar um ensino de qualidade para crianças e jovens de comunidades carentes, o diretor do colégio, coronel QOBM Helyanthus Borges buscou parceria de ensino com a Embaixada Francesa, durante seu primeiro ano de atuação.

No final do mês de novembro deste ano, a instituição militar de ensino recebeu a visita do embaixador da França no Brasil, Michel Miraillet. Na ocasião, 13 alunos receberam o certificado de proficiência no idioma francês, que é o segundo idioma adotado na escola.

