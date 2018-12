Prefeitura certifica alunos do Projeto 'Defesa Civil na Escola'

O Projeto Defesa Civil na Escola teve como público-alvo alunos do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental | Foto: Nathalie Brasil/Semcom

Manaus - Mais de 300 alunos da rede municipal de Manaus, residentes em áreas de risco, receberam nesta sexta-feira (7) o certificado de “Defensor Comunitário”, durante solenidade de formatura do Projeto “Defesa Civil na Escola”. O evento contou com a presença do secretário-chefe da Casa Civil, Arthur Bisneto.

O projeto é realizado pela Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Executiva de Proteção e Defesa Civil, em parceria com a Secretaria Municipal de Educação (Semed).

“Esse é um tipo de programa que precisa ser ampliado e nós vamos buscar atingir outras comunidades que também sofrem e estão em áreas de risco. Infelizmente, a necessidade por moradias leva as pessoas, algumas vezes, a buscarem áreas impróprias para morar, mas, essa é uma realidade que vem sendo muito bem trabalhada pela Casa Militar”, afirmou Arthur Bisneto.

Na edição deste ano de 2018, o Projeto Defesa Civil na Escola teve como público-alvo alunos do 4° e 5° ano do Ensino Fundamental de quatro escolas municipais, localizadas nos bairros São Jorge, Mauzinho, Educandos e Jorge Teixeira.

“A ideia do programa é justamente essa, plantar a sementinha nessas crianças que são nossos futuros, para que esse conhecimento se germine entre seus pais, colegas, incentivando a percepção de risco e a prevenção nessas áreas de risco”, destacou o secretário municipal de Defesa Civil, Cláudio Belém.

O programa atuou na orientação de estudantes e professores sobre noções de Defesa Civil, percepção de riscos, educação ambiental e ações e prevenções de desastres.

