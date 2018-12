As Conceições do Amazonas: a cada promessa, uma história de vida

A imagem da Santa exposta no altar da Igreja da Matriz, no Centro Histórico de Manaus | Foto: Ione Moreno

Manaus - A cada Maria da Conceição no Amazonas, por trás existe uma história ligada à Nossa Senhora da Conceição, padroeira do Estado e de Manaus. Para homenagear o dia da santa imaculada, comemorado neste sábado (8), o Em Tempo conta os relatos reais de devoção de Conceições do Amazonas.

O pároco da Catedral de Nossa Senhora da Conceição, conhecida como Igreja da Matriz, no Centro Histórico de Manaus, Zona Sul, padre Joaquim Hudson Ribeirão, disse que a história da santa com o Amazonas começou há 359 anos, com a chegada dos carmelitas em Manaus. “A história da presença de Maria Nossa Senhora da Conceição está junto com a história da cidade. Foi fundada a cidade com a imagem de Nossa Senhora da Conceição, e isso é muito bonito”, detalhou.

A funcionária pública Maria da Conceição Guerreiro da Silva, de 57 anos, apesar de ter sido batizada em homenagem a música de Cauby Peixoto, diz ter grande devoção pela santa imaculada. Ela conta que a mãe fez uma promessa, em que a filha deveria fazer uma novena durante nove noites do mês de dezembro, todo ano.

“A minha mãe fez uma promessa que ela não diz o porquê. Então, desde quando eu era pequena ela faz a novena. Sempre participei e até hoje sou devota. Tanto que ao longo do ano também decidimos fazer uma novena todo dia 8 de cada mês na casa de parentes”, conta Conceição Guerreiro.

O arcebispo de Manaus, Dom Sérgio Castriani, disse que na religião a figura da mulher é muito importante. “Maria é essa mulher prometida por Deus, imaculada porque foi preservada do pecado em vista dos méritos de Jesus seu filho. Maria imaculada é aquela que todo mundo quer ser, é o ideal humano de ser, é a figura da humanidade renovada em Cristo. É uma devoção que sempre vai ter”, declarou.

Nascidas no dia 8

Nascida no dia 8 de dezembro de 1972, Maria da Conceição dos Santos Silva completa 56 anos neste sábado. Ela conta que a mãe tinha muita fé e devoção pelos santos e principalmente por Nossa Senhora da Conceição que, após seu nascimento, decidiu homenagear a santa batizando a filha com o mesmo nome.

Santos conta que sempre foi bastante religiosa, e principalmente este ano depois que sobreviveu a um acidente de trânsito, em que precisou amputar a perna esquerda. “Acredito que eu tenho um grande propósito com Deus, porque se não fosse ele eu não tinha sobrevivo ao acidente. Foi uma grande proteção de Nossa Senhora da Conceição eu ainda estar viva”, relata.

O acidente aconteceu dia 23 do mês de maio, por volta das 19h, quando Conceição Santos volta na garupa de uma moto com o marido, do ramal do Brasileirinho, Zona Leste. Ao chegaram no bairro Jorge Teixeira, um condutor embriagado, que havia acabado de sair de um bar, forçou uma passagem sem sinalizar o veículo e atingiu a lateral da moto, arremessando o casal por alguns metros.

Por conta do acidente, Conceição parou de trabalhar como diarista e hoje sobrevive do benefício de auxílio doença. Ela faz fisioterapia para receber uma prótese após um ano de tratamento. Porém, a prótese tem um custo aproximado de R$ 12 mil. Por isso, ela aproveitou para pedir doações no número: (92) 99213-6433.

“Todos os dias de manhã rezo com meu marido. A vida é só uma e temos que aproveitar ao máximo esse dom que Deus nos deu, e aproveitar enquanto somos saudáveis e valorizar tudo que temos”, completou ela.

Promessa

Maria da Conceição Ferreira Melquíades, de 44 anos, por pouco não se chamou Simone, nome que a mãe, Marlene, havia escolhido ainda durante a gravidez. Ela conta que por conta de uma promessa à Nossa Senhora da Conceição, de quem a mãe era muito devota, houve a mudança.

“Eu fui filha de uma mãe de primeira viagem, e ainda por cima extremamente religiosa. Quando eu era um bebê, tive uma infecção intestinal. Mesmo aos cuidados do médico minha mãe não exitou em clamar pela cura e naquele momento me ‘ofertou’ para a Santa, com a promessa de me batizar com o nome de Maria da Conceição”, detalhou.

Conceição também diz que, durante toda a infância, quando a mãe ainda era viva, tinha que rezar o terço todas as terças e também comparecer à procissão. “Fui devota fiel até uns 16 anos. Fiz primeira eucaristia, crisma, mas hoje não faço mais”, disse Melquíades, sem explicar os motivos que a fizeram deixar de participar das atividades.

Programação

Este ano, com o tema “Acolhei-vos uns aos outros como Cristo nos acolheu”, para incentivar a população a ser mais acolhedora e prezar pelo respeito ao próximo, por conta da presença de venezuelanos na capital, a programação deste sábado dos festejos à Santa Conceição começa com uma missa realizada às 7h30 e outra às 10h, na Catedral Metropolitana de Manaus, a Matriz.

À tarde acontece a oração do terço na Catedral, que iniciará às 15h. Já às 16h30, acontece a saída da tradicional procissão, que percorrerá as ruas do Centro Histórico da capital, seguida da missa campal, que receberá a participação de haitianos, venezuelanos e índios das etnias Satere-Mawé e Tucano, que farão preces na língua nativa.

O encerramento dos festejos do Dia de Nossa Senhora da Conceição acontecerá logo após a missa campal, na Praça da Matriz. Atrações musicais como Lucilene Castro, Márcia Siqueira, Grupo Sangue Novo e Grupo Kabanos estão na programação do evento.

