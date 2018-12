Acidente entre ônibus e caçamba deixa 6 pessoas feridas em Manaus

Manaus – A colisão entre um caminhão caçamba e um ônibus, na manhã deste sábado (8), deixou seis pessoas feridas, na avenida Djalma Batista. O acidente ocorreu por volta de 12h, próximo ao conjunto Eldorado, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionada para prestar cuidados médicos aos feridos. Duas idosas e outras quatro pessoas, que estavam dentro coletivo da linha 407, da empresa Líder Transportes, sofreram escoriações leves.

As vítimas foram atendidas no local e encaminhadas a uma unidade hospitalar. Por conta do acidente, o trânsito da via apresentou retenção.

