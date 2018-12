PMs e família de policial morto em atropelamento protestam, em Manaus

Manaus - Familiares e policiais militares se reuniram em manifestação no início da tarde deste sábado (8) pela morte do cabo Kleber Ventilari, de 27 anos . Eles se concentram em frente ao fórum Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul, na tentativa de pressionar a Justiça do Amazonas a decidir pela prisão de Thomé Matheus Jesus Torres, de 21 anos, acusado pelo homicídio do cabo.

O investigador aposentado da Polícia Civil (PC) e tio da vítima, Waldir Ventilari, disse que não irá se conformar com uma soltura por fiança, e sim apenas a condenação em regime prisional fechado. Comovido, ele lembrou do sobrinho que, segundo ele, era um exemplo de honestidade dentro da corporação.

Waldir Ventilari, tio da vítima, relatou que o cabo morto era um policial honesto | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

"Ele seguiu os passos da nossa família e investiu na carreira militar como bom servidor da sociedade. Não era como alguns pilantras, que se dizem policiais. Era honesto e íntegro no seu serviço. Confiamos nas autoridades vigentes e esperamos que não deixem esse crime sem a punição que ele merece", falou o aposentado.

O presidente da Associação dos Cabos e Soldados (ACS), sargento Igor Silva, comentou que a principal indignação da categoria é a tipificação nos autos criminais por homicídio culposo (quando não há a intenção de matar). Devido à constatação de embriaguez de Torres ao volante, Silva considera que a responsabilidade pela ingestão de álcool classifica o dolo.

À espera do resultado da audiência de protestaram com o auxílio de um carro de som | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

"Você assume todos os riscos, quando está dirigindo bêbado. Por causa dessa tipificação nos autos, ele pode inclusive responder em liberdade o crime. Não vamos tolerar isso. Pedimos a sensibilidade dos juízes que interpretem o caso da forma devida, considerando mudar a classificação penal desse homicídio", opinou.

'Eterno carnaval para bandidos'

O deputado federal eleito Alberto Neto também compareceu ao local e ressaltou que pretende simplificar a Lei penal para que, nesses casos, a punição do acusado seja precisa.

O deputado federal eleito Alberto Neto se diz inconformado com o histórico de audiências que liberam réus em casos parecidos ao ocorrido neste sábado | Foto: Nícolas Daniel Marreco/Em Tempo

"Nesse ano, já tivemos o caso do sargento militar morto em acidente de trânsito e o acusado está respondendo o crime em liberdade. Nesse caso, quando o condutor bebeu, assumiu a responsabilidade dos seus atos, compondo o dolo. Além disso, ele ainda estava fazendo 'pega' com outros carros. Precisamos acabar com essas audiências de impunidade, que não condenam da forma justa", declarou.

Ele rotulou o episódio como um "eterno carnaval para bandidos" e relatou que pretende combater esse cenário na Câmara dos Deputados, a partir do ano que vem, como tônica de sua campanha eleitoral.

