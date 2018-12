Motorista que matou atropelado PM tem prisão preventiva decretada

Acidente que causou a morte do policial foi durante a madrugada | Foto: Divulgação e Reprodução/Facebook

Manaus - Thomé Matheus Jesus Torres, de 21 anos, que matou atropelado o cabo da Polícia Militar do Amazonas Kleber Ventilari , de 27 anos, na madrugada deste sábado (8), teve a prisão temporária convertida em preventiva pelo, durante audiência de custódia, realizada neste sábado (8), no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.

O acidente

O soldado Kleber Ricardo Gomes Ventilari, de 27 anos, lotado na 19ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), morreu, após ser atropelado por um carro, na madrugada deste sábado (8), na avenida Coronel Teixeira, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

Um motorista com sinais de embriaguez ao volante foi preso pela Polícia Militar do Amazonas (PM-AM). Segundo informações da PM, o soldado Kleber Ventiladi atendia uma ocorrência de acidente de trânsito acompanhado de outro colega de farda por volta das 4h30 da manhã, quando, ao atravessar a via para auxiliar um motorista envolvido em um outro acidente, o militar acabou sendo atropelado por um carro modelo Peugeot.

O motorista do carro que atropelou o PM, identificado como Thomé Matheus Jesus Torres, de 21 anos, estava em alta velocidade e não respeitou a sinalização de redução de velocidade, segundo informaram policiais militares.

Por conta da imprudência, o soldado foi arremessado a alguns metros de distância do local da colisão. Segundo PMs, a vítima chegou a atingir, inclusive, fios de alta tensão. Kleber Ventilari morreu no local.

