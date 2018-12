Jovens do AM conquistam medalhas na Índia em evento de Matemática

Parintins - Estudantes do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas (Ifam), Campus Parintins, representaram o Brasil na International Young Mathematicians Convention, IYMC – 2018, em Locknow, na Índia, entre os dias 02 e 05 de dezembro. Os resultados na Olimpíada Internacional de Matemática Sem Fronteiras, colaboração do Brasil com a França, credenciaram os 6 estudantes para o evento na Índia.

Na Índia, os alunos dos cursos técnicos integrados de Agropecuária, Administração e Informática, do Ifam Parintins, foram acompanhados pelos professores Euderley Nunes, Julielza Natividade e Ronsangela Telma Batista. Os estudantes que participaram do evento são: Cristianny Yasmin Israel de Araújo, Karen Cristina Santos Fonseca, Thayla Campos Pereira, Cynthia de Souza Henrique, Diego dos Santos Evangelista e Maria de Jesus Figueiredo Mendonça são os estudantes do IFAM Campus Parintins.

Recepção Calorosa

Na madrugada deste dia 07 de dezembro a delegação de alunos e professores do Campus chegaram a Manaus, e foram recepcionados pelo Reitor do IFAM Professor Antonio Venâncio Castelo Branco.

Os estudantes foram acompanhados pelos professores Euderley Nunes, Julielza Natividade e Ronsangela Telma Batista | Foto: Divulgação/Ifam

O reitor do IFAM parabenizou todos os alunos pelo excelente resultado obtido no evento. Os alunos foram premiados com a 1º colocação na categoria apresentação cultural, onde apresentaram um número de dança do Boi bumba Garantido com a dança tribal.

A apresentação foi tão apreciada que, ao final do evento a delegação foi convidada a repeti-la e os alunos foram agraciados com um prêmio em dinheiro.

Já durante a convenção os alunos do campus Parintins representaram brilhantemente o IFAM, ao colocar a prova suas capacidades de raciocínio rápido e capacidade de resolução de problemas, disputando com alunos do Canadá, Rússia, França e diversos outros países conseguiram garantir a medalha de bronze na competição.

O reitor do IFAM “Essa é uma conquista que nós dá muito orgulho, afinal é a síntese do nosso trabalho, levar educação profissional e tecnológica de qualidade aos quatro cantos do Amazonas vencendo as grandes distancias e os inúmeros desafios, estes alunos representam o verdadeiro espirito do IFAM que são aluta e a perseverança” disse.

