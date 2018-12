Comoção marca o último adeus a PM que morreu atropelado em Manaus

Manaus – “Ventilari, meu irmão, meu herói”. A homenagem é de David Gomes, de 28 anos, que decidiu tatuar no antebraço a frase para lembrar do irmão, o cabo da Polícia Militar do Amazonas Kleber Ricardo Gomes Ventilari , de 35 anos, que morreu, na madrugada do último sábado (8), após ser atropelado por um motorista embriagado na avenida Coronel Teixeira, bairro Santo Agostinho, Zona Oeste de Manaus.

Sob forte comoção de familiares, amigos e vizinhos, o velório do soldado ocorreu, durante a tarde de ontem (8) manhã deste domingo (9), na Funerária São Francisco, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul da capital.

Tatuagem em homenagem ao PM assassinado | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Emocionado, o irmão David afirmou que Kleber Ventilari morreu como um guerreiro, protegendo a sociedade como policial.

“A função de um policial é proteger a sociedade e por essa razão o meu irmão foi um guerreiro. Eu fiz uma tatuagem escrita a frase “Ventilari, meu irmão, meu herói”, para homenageá-lo, porque ele é um herói para mim. Eu iria me sentir mal se não fizesse essa tatuagem. Quero levar comigo essa lembrança boa e maravilhosa, para mim e para minha família, pois o Kleber será sempre lembrado”, destacou o irmão do policial.

De coração partido e com os sentimentos de tristeza e de revolta, Waldir da Silva Ventilari, de 73 anos, destacou ao Em Tempo que o sobrinho era uma pessoa alegre, honesta e um profissional dedicado. Segundo ele, a perda é irreparável pelo trágico acidente que vitimou o policial militar.

A filha de Kleber, uma adolescente de 16 anos, ficou por horas abraçada ao corpo do pai no caixão | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

“O sentimento que fica é de revolta, quem está pagando sou eu e os familiares por essa perda irreparável. O Kleber era uma pessoa idônea e foi estupidamente assassinado em pleno cumprimento do dever, por um irresponsável que até estão chamando de cidadão. Esse motorista não é cidadão nenhum , mas sim um marginal. Quem vive à margem da lei é marginal. Esse motorista tem que responder pelo crime”, desabafou o idoso.

"Confiamos nas autoridades vigente do nosso Estado e do nosso País, para que façam o certo e façam proceder a Lei. Que ele pague pelo crime doloso, pois isso que ele fez não é homicídio culposo. Quem bebe, fuma droga e dirige o carro como arma assume o risco da responsabilidade criminal. Então, ele [motorista] tem que ser punido, pois ele destruiu uma família e, principalmente, os sonhos de um rapaz. Tudo isso de forma covarde e estúpida, deixando todos nós, da família Ventilari e amigos de farda, desolados. O Kleber deixou um legado dentro da corporação”, completou Waldir Ventilari, sob tom de revolta.

Familiares e amigos lamentam a perda irreparável | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

A cerimônia com diversas homenagens ao soldado morto, incluiu cânticos religiosos e palavras de conforto aos familiares e amigos. Em ato de compaixão e da saudade que vai ficar, a filha de Kleber, uma adolescente de 16 anos, ficou por horas abraçada ao corpo do pai no caixão.

O soldado Kleber Ventilari foi promovido a cabo da Polícia Militar do Amazonas. O direito ocorre devido as regras da legislação militar, que pleiteia, em caso de falecimento do mesmo em pleno exercício da atividade, o militar com o “post mortem”.

O enterro do policial militar estava previsto para a tarde deste domingo no Cemitério Parque Tarumã, bairro Tarumã, Zona Oeste, onde amigos, familiares e autoridades policiais darão o último adeus.

Velório foi na Zona Sul de Manaus | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Motorista preso

Thomé Matheus Jesus Torres, de 21 anos, que matou atropelado o cabo da Polícia Militar do Amazonas Kleber Ventilari, de 27 anos, na madrugada de sábado (8), teve a prisão temporária convertida em preventiva durante audiência de custódia, realizada ontem, no Fórum Ministro Henoch Reis, no bairro São Francisco, Zona Sul de Manaus.



