Beneficente Portuguesa passa a atender pelo Manausmed

Manaus - A partir desta segunda-feira (10), os usuários do Serviço de Assistência à Saúde dos Servidores Públicos do Município de Manaus (Manausmed), da Prefeitura de Manaus, passarão a contar com mais uma unidade de atendimento para urgência e emergência adulto, a Sociedade Beneficente Portuguesa. O hospital foi credenciado na última sexta-feira (7), e prestará também serviços de cirurgias eletivas aos segurados.

A instituição foi a primeira a ter concluído o processo de credenciamento junto ao Manausmed, por meio do edital lançado em julho deste ano, e deverá realizar, ainda este mês, mais de 60 cirurgias eletivas já autorizadas pelo plano. “Esse conjunto de ações que estamos tomando, desde julho de 2018, segue orientação do prefeito Arthur Virgílio Neto para requalificar o nosso corpo de atendimento aos nossos credenciados”, destaca o subsecretário do Manausmed, Roberto Valiante.

Ainda este mês e no decorrer dos primeiros meses de 2019, mais profissionais, clínicas e laboratórios serão credenciados, garante o subsecretário. “Além disso, novos serviços por meio da Beneficente Portuguesa, como o atendimento ambulatorial, devem ser autorizados”, afirma.

Técnicos do hospital participaram de treinamentos até a última sexta-feira, 7/12, para conhecer o sistema e o método de atuação do Manausmed, para iniciar o atendimento para os usuários do plano.

Qualificação

Lançado em julho deste ano, o edital de credenciamento do Manausmed faz parte das ações do Programa de Qualificação que vêm sendo implementadas para a melhoria do serviço prestado desde o ano passado, a partir dos resultados dos estudos de uma comissão especial de revisão para a melhoria dos serviços prestados aos servidores municipais e seus dependentes.

O objetivo é ampliar a rede para oferecer mais opções para atendimento, com o credenciamento de médicos em 41 especialidades, entre as quais alergologia, angiologia, cirurgia especializada em diversas áreas, inclusive cirurgia plástica reparadora, coloproctologia, gastroenterologia, geriatria, hematologia, homeopatia, infectologia, medicina física e reabilitação, além de nefrologia, nutrologia, oncologia clínica, reumatologia e urologia.

O edital também foi aberto a propostas de profissionais, clínicas e laboratórios para diagnose e terapia em 18 áreas, como endoscopia, ultrassonografia, ressonância e tomografia, além de clínicas e hospitais prestadores de serviços de urgência e emergência médica e atendimento ambulatorial.

*Com informações da assessoria

