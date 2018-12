Coronel Walter Cruz se envolve em acidente; assessoria nega embriaguez

A assessoria confirmou o acidente de trânsito envolvendo o coronel Walter Cruz | Foto: Reprodução

Manaus - O coronel da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) Walter Cruz, atual secretário executivo do Estado e coordenador do Programa GuardiAM 24 horas, que se envolveu em um acidente de trânsito na madrugada deste domingo (9), passa bem. A informação é da assessoria do oficial que disse, ainda, que o carro pilotado por Walter não estava em alta velocidade, apesar de fotos mostrarem o veículo bem danificado.

Uma fonte policial informou ao Em Tempo que o coronel estava visivelmente embriagado no momento do acidente. Porém, a assessoria negou a informação e frisou que "Walter trafegava na velocidade permitida da via e não estava alcoolizado".

O acidente ocorre a exatas 24 horas após o cabo da PM-AM Kleber Ricardo Gomes Ventilari, de 35 anos, morrer ao ser atropelado por Thomé Matheus Jesus Torres, de 21 anos, que estava embriagado no momento em que dirigia o veículo.

Walter Cruz é secretário executivo do Estado e coordenador do Programa GuardiAM 24 horas | Foto: Divulgação

A nota enviada à reportagem justifica as causas do acidente. "O coronel seguia para um compromisso social, quando o carro em que estava aquaplanou". Apesar da justificativa, o Em Tempo teve acesso a imagens que mostram o veículo capotado na via.

Segundo a fonte citada anteriormente nesta matéria, o carro dirigido pelo coronel "cruzou o canteiro central da avenida, derrubando poste e, em seguida, capotando no sentido oposto da avenida".

A fonte afirma, ainda, que próximo do local havia uma blitz do Núcleo Especializado em Operações de Trânsito (Neot), do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas (Detran-AM), em que "agentes de trânsito cuidaram de socorrer o coronel e limpar toda a sujeira, inclusive retirando as placas do veículo, para que o dono do automóvel não fosse identificado", revelou.

Veículo atingiu um poste e capotou na via | Foto: Reprodução

Apesar do susto, Walter Cruz sofreu ferimentos leves e foi socorrido por policiais militares que o levaram ao Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto, na Zona Centro-Sul, onde recebeu atendimento médico. "O coronel está bem e, felizmente, já se encontra em casa", conclui a nota.

Quanto à conduta dos agentes de trânsito que, segundo a fonte policial disse ao Em Tempo, realizavam uma blitz próxima ao local do sinistro, e teriam auxiliado no resgate do coronel, inclusive limpando a cena do acidente, para evitar que o caso viesse à tona, a assessoria de comunicação do Detran-AM não se pronunciou.

Leia mais:

Comoção marca o último adeus a PM que morreu atropelado em Manaus

PM morre atropelado em Manaus e motorista vai à audiência de custódia