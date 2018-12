Trânsito volta a fluir na Estrada do Tarumã após queda de poste

Eletrobras trabalha no local para restabelecer a energia para os moradores | Foto: Reprodução/Twitter Manaustrans

Manaus - O poste que caiu na manhã desta segunda-feira (10) na Estrada do Tarumã com a rua 20, na entrada do condomínio Vivenda Verde, no bairro Tarumã, Zona Oeste de Manaus, foi retirado por uma equipe da Eletrobras Distribuição Amazonas. A rua passou horas interditada devido à ocorrência.

Segundo informações da concessionária, aproximadamente 4,7 mil residências de clientes ficaram sem energia elétrica, quando o poste caiu por volta das 8h30. A energia precisou ser remanejada e, nesse momento, apenas os moradores e comerciantes do Vivenda Verde e entorno estão sem o serviço. “São necessárias três horas para que o poste seja substituído”, garante a empresa.

Conforme informação da assessoria da Eletrobras, a conclusão do serviço sofrerá atrasos por conta do mau tempo, visto que no local chove. “Assim que a substituição do poste for finalizada, a energia será reestabelecida na região”, reforça a concessionária.

De acordo com a equipe policial da 20ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), policiais em uma viatura realizavam patrulhamento de rotina, quando avistaram o poste caído. Equipes da Eletrobras e agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) foram acionadas para o local. Não houve feridos, porém, a via ficou obstruída até a retirada do objeto.

