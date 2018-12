Moradores encontram corpo boiando em igarapé no São Geraldo, em Manaus

Manaus - O corpo de um homem, ainda não identificado, foi encontrado mutilado dentro do igarapé do Franco, na manhã desta segunda-feira (10), na divisa dos bairros São Geraldo e São Jorge, respectivamente, zonas Centro-Sul e Oeste de Manaus.

De acordo com o subtenente C. Monteiro, da 22ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o corpo foi encontrado por populares que acionaram o 190 do Centro Integrado de Operações de Segurança (Ciops).

"Não temos muitas informações sobre o caso. Viemos ao local para atender a denúncia de existência de um corpo dentro do igarapé. Até então, nenhum morador falou mais nada", disse Monteiro.

Partes do corpo da vítima apresentam início de decomposição. As costas da vítima estavam à mostra para fora da água. A vítima veste apenas uma bermuda.

Por conta do difícil acesso ao local, o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM) foi acionado para auxiliar no resgate do cadáver.

Ao término dos procedimentos da perícia criminal do Departamento de Polícia Técnico-Científica (DPTC), o corpo será removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Outro caso

No mês passado, o corpo de uma mulher foi encontrado jogado em um barranco de obras do Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus (Prosamim). O cadáver já estava em avançado estado de decomposição e foi encontrado por moradores da área. O caso ainda não foi solucionado pela DEHS.

