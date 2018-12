Vídeo: Mudança na placa de carros começa a valer nesta segunda (10)

Com a mudança, a placa passa a ter 4 letras e 3 números, o nome e bandeira do país, além de QR Code | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - A nova placa de automóveis padrão Mercosul será implantada no Amazonas a partir desta segunda-feira (10), mas os veículos com a placa antiga não serão obrigados a passarem pela troca.

Com a mudança, a placa passa a ter 4 letras e 3 números, o nome e bandeira do país, além de QR Code.

O Amazonas é o segundo estado do Brasil a aderir ao padrão de emplacamento do Mercosul, o primeiro foi o Rio de Janeiro. Apenas alguns motoristas devem aderir à mudança

O último número da placa vai continuar como o indicador do mês de pagamento do IPVA e os veículos particulares, comerciais, especiais e diplomáticos vão ter cores especificas.

Valores

O valor do emplacamento vai continuar o mesmo, R$221,69. No novo emplacamento não é necessário pagar pelo lacre, já que o novo sistema vem com itens de segurança e prevenção a clonagem.

A medida foi uma determinação do Departamento Nacional de Transito, depois de um acordo internacional para unificar a identificação dos automóveis que circulam no Brasil Argentina, Paraguai, Uruguai, Chile e Bolívia.

