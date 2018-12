Vídeo: Marinha do Brasil intensifica fiscalizações de embarcações

Em caso de irregularidades, o comandante da embarcação recebe uma multa, que pode varia entre R$40 a R$3.200 reais | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - Com o período chuvoso, tripulantes de embarcações precisam redobrar a atenção. Para isso a Marinha reforçou as fiscalizações no Rio Negro para identificar irregularidades que comprometam a vida dos passageiros.

Por isso a atenção precisa ser redobrada para quem está no comando e ainda orientar passageiros sobre os itens de segurança, para que se sintam mais seguros.

A equipe da Marinha do Brasil vem realizando as fiscalizações nas embarcações da capital e além disso verifica se os documentos e equipamentos internos e de segurança estão regularizados.

Em caso de irregularidades, o comandante da embarcação recebe uma multa, que pode varia entre R$40 a R$3.200 reais. Denúncias podem ser feitas pelo número 99302-5040.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

Marinha abre Processo Seletivo para 25 vagas. Saiba mais

Embarcação naufraga no rio Negro próximo à Praia do Tupé

Embarcação com 130 pessoas naufraga em comunidade no AM