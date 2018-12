Duas pessoas ficam feridas em grave acidente na AM-070, em Iranduba

Iranduba - Duas pessoas, que não tiveram as identidades divulgadas, ficaram feridas em um grave acidente de trânsito nesta segunda-feira (10), no quilômetro 17 da rodovia AM-070, Manoel Urbano, em Iranduba. Conforme a assessoria do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (CBMAM), o acidente envolveu um caminhão baú e dois carros.

As vítimas estavam em um carro de passeio e colidiram em outro veículo que parou na estrada para observar o caminhão que havia tombado na pista. O motorista do caminhão não ficou ficou ferido.

Veja o momento dos resgates das vítimas | Autor: Divulgação

Com a colisão entre os veículos, as vítimas de um dos carros ficaram presas nas ferragens e foram resgatas pela equipe dos Bombeiros.

As duas pessoas feridas foram removidas e levadas de ambulância ao SPA Joventina Dias, no bairro Compensa, Zona Oeste de Manaus.

Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Outro acidente

Há duas semanas um motorista perdeu o controle e capotou o carro modelo Peugeot 208 e cor prata. O condutor e o passageiro abandonaram o veiculo no quilômetro 8 da rodovia AM-070, Manoel Urbano, em Iranduba.

Não há informações sobre as causas do acidente. Testemunhas informaram à Polícia Militar que os ocupantes do carro fugiram após o acidente.

