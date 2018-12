Confira o resultado final do concurso para defensor público

Os resultados poderão ser conhecidos no site da Fundação Carlos Chagas www.concursosfcc.com.br | Foto: Divulgação

Manaus - O Conselho Superior da Defensoria Pública do Estado do Amazonas (DPE-AM), divulgou no início da tarde desta segunda-feira (10), a lista dos 59 candidatos aprovados no concurso para defensor público do Estado do Amazonas, que oferecia 25 vagas. A classificação final foi definida após a apresentação de títulos.

Para o defensor geral, Rafael Vinheiro Monteiro Barbosa, a finalização do concurso é a garantia do atendimento à população do interior do Estado, pois os novos defensores serão nomeados para trabalhar nos municípios.

A DPE já tem dois polos implantados no interior, Parintins e Itacoatiara, e deverá implantar mais três no ano que vem, em Tefé, Humaitá e Tabatinga, cobrindo as principais regiões do Amazonas.

"A chegada dos novos defensores representa possibilidade real de expansão de serviços atingindo áreas diversas do Estado. É a Defensoria Pública crescendo e chegando em definitivo em lugares que não tinham o serviço", afirmou Rafael.

Ele destaca que ao obter melhorias no repasse do duodécimo, o que possibilita ampliação nos quadros tanto de defensores quanto de servidores efetivos, a DPE passa a ser mais robusta, o que é benefício inconteste à população do Amazonas. "Nossa meta é deixar a Defensoria mais estruturada a cada ano para prestar serviço de melhor qualidade", afirmou o defensor público geral.

