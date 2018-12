Vídeo: Igreja do São Jorge promove ação social para crianças carentes

Os ingressos para o cinema foram custeados por um dos líderes, e os lanches por microempresários que moram próximo a igreja | Foto: Reprodução/TV Em Tempo

Manaus - No último sábado (8) integrantes de uma igreja da capital promoveram uma ação social com crianças carentes do bairro São Jorge na Zona Oeste da capital. Acompanhe na reportagem de Mei Shapiama e Francisco das Chagas.

Foram 160 meninos e meninas, entre crianças e adolescentes que estiveram participando do evento.

O objetivo da ação não foi só trazer lazer e cultura para os pequenos, mas também tentar mudar a realidade do cotidiano de vida delas. Esse dia de diversão só foi possível graças a doações.

Os ingressos para o cinema foram custeados por um dos líderes, e os lanches por microempresários que moram próximo a igreja. Em meio a tantos problemas diários, nada é mais gratificante que ver o sorriso de uma criança.

Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

