Vídeo: Subida rápida de rios no AM deixa Defesa Civil em alerta

Manaus - As chuvas das últimas semanas colocaram em alerta todo Sistema de Defesa Civil do Amazonas que deu início esta semana, a uma série de treinamentos aos técnicos dos municípios em Manaus. Em novembro choveu mais do que o esperado na região.

Com o volume de chuvas elevado, o nível dos rios está acima da média para o período.

Nos últimos dias o rio Negro subiu mais de cinquenta centímetros em relação ao mesmo período do ano passado.

Rio Negro nas proximidades da Ponte Phelippe Daou | Foto: Gláucia Chair

Essa subida rápida preocupou a Defesa Civil estadual que resolveu reunir técnicos de todo o Estado.

Os especialistas irão traçar os planos para o período das cheias, que vai até meados de julho do próximo ano.



Confira a reportagem completa da TV Em Tempo.

Confira a reportagem | Autor: TV Em Tempo

Leia mais:

A cheia em Manaus e os riscos da contaminação em casas alagadas

Cheias extremas aumentam na bacia do Rio Amazonas nos últimos 30 anos

Frequência das enchentes do rio Amazonas aumenta 5 vezes em 100 anos