Prefeitura de Manaus realiza manejo de árvores na Ephigênio Salles

Manaus - A Prefeitura de Manaus realizará manejo em um total de 23 árvores existentes no canteiro central da avenida Ephigênio Salles, zona Centro-Sul, como parte da estratégia adotada pelo Instituto de Proteção Ambiental do Amazonas (Ipaam) para a redução dos riscos de atropelamento das aves da espécie periquito-da-asa-branca (Brotogeris versicolurus), que utilizam a vegetação daquele trecho como dormitório.

Em algumas das árvores, a copa expandida leva os caminhões que trafegam irregularmente pela faixa da esquerda a colidirem com os galhos e atingirem as aves, matando dezenas delas de uma só vez.

Na última sexta-feira (7), uma equipe do Setor de Corte e Poda da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas) esteve no local, junto com representantes da Gerência de Fauna do Ipaam.

A data do procedimento será definida nesta quinta-feira, (13), durante reunião na sede do Ipaam | Foto: Divulgação

“A poda nesse caso será um paliativo para reduzir os danos à fauna e também às árvores, que têm os galhos arrancados pelos veículos pesados que trafegam na área”, afirmou o chefe da Divisão de Corte e Poda da Semmas, Wellington Auzier.

A data do procedimento será definida nesta quinta-feira, (13), durante reunião na sede do Ipaam com representantes dos órgãos direta e indiretamente envolvidos com a questão. Os procedimentos de poda serão realizados em nove mangueiras, oito palheteiras, quatro paus-pretinhos e dois ipês existentes no trecho de aproximadamente 400 metros nas imediações dos condomínios Mundi e Ephigênio Salles.

Será feita poda de levantamento de copa, medida protetiva tanto para as árvores quanto para as aves.

