Sem acordo, Sindicato dos Rodoviários sinaliza nova greve em Manaus

Manaus - O presidente do Sindicato dos Trabalhadores em Transporte Coletivos, Urbano e Rodoviário (STTRM), Givancir Oliveira afirmou em um vídeo divulgado na tarde desta terça-feira (11), que não teria sido recebido para uma reunião marcada com o prefeito Arthur Virgílio e representantes do Sindicato das Empresas de Transportes de Passageiros do Amazonas (Sinetram), na sede da Prefeitura da Manaus, para falar sobre o pagamento do 13° salário dos trabalhadores.

“Tínhamos marcado uma reunião para discutir sobre o futuro da categoria, o pagamento do 13° e acordos da convenção coletiva, que não estavam sendo cumpridos. Quem marcou essa reunião na semana passada, foi o Carijó (Luiz Alberto, secretário de Articulação Política do município). Não houve conversa e o pagamento dos rodoviários que estava marcado para a manhã de hoje não aconteceu, podendo causar uma possível greve geral nos próximos dias”, disse Givancir.

Ele contou ainda, que representantes do Sinetram afirmaram não ter o dinheiro suficiente para o pagamento, e que estariam aguardando uma liberação por parte do prefeito.

“O Sinetram está recebendo da Prefeitura uns R$ 7 milhões, e agora querem mais R$ 20 milhões para pagar o 13° salário. Deve ter algum critério para liberar esse dinheiro, um dinheiro que é público. Não afirmo nada, mas é possível que uma greve ocorra por conta desses fatos”, comentou.

Prefeitura

Eric Gamboa, subsecretário da Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom) afirmou que a reunião em questão havia sido marcada, até então, somente com a presença de Carijó e de Gilvancir.

A Assessoria do Sinetram afirmou que até o momento desconhece que alguma reunião estivesse marcada para hoje, afirmando que a única em pauta seria na quinta-feira (13).

Greve suspensa

Na última quinta-feira (6) uma greve geral dos rodoviários havia sido suspendida após um acordo da Prefeitura com representantes da categoria.

