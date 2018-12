Prefeitura reinaugura Centro de Assistência Social, no Crespo

Primeira dama Elizabeth Ribeiro conversa com usuários do Cras | Foto: Marcely Gomes

Manaus - O Centro de Referência de Assistência Social (Cras) do bairro Crespo, zona Sul da cidade, foi reinaugurado pela Prefeitura de Manaus nesta quarta-feira (12) durante uma cerimônia oficial. O local funciona desde 2007 atendendo cidadãos e famílias que estão em situações de vulnerabilidade e risco sociais, e passou cinco meses em reforma.



O Centro é uma ferramenta socioassistencial da Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).

De acordo com o secretário da Semasc, Danizio Souza, o espaço atende cerca de 14 mil pessoas por ano, de outros bairros além do Crespo (São Lázaro, Lagoa Verde, Colônia Oliveira Machado, Igarapé do 40, Vila Buriti, Distrito Industrial 1, Mauazinho 1 e 2, Pq. Mauá, Jardim Mauá, Vila da Felicidade, Manaus 2000), e que por isso necessitava de reformas que atendessem essa demanda.

"O Cras do Crespo recebeu melhorias estruturais, no telhado, forro, sistema elétrico, climatização, acessibilidade no local e outros pontos daqui, como internet por exemplo, que agora é de fibra ótica e ajuda ainda mais os atendimentos, inclusive, aqui realizamos o Cadastro Único (CadÚnico), dos cidadãos que necessitam de programas sociais”, comentou o secretário, informando que a população têm até dezembro para efetuar o cadastro caso não queira perder seus benefícios.

Durante a inauguração, a primeira dama da cidade, Elizabeth Ribeiro, se juntou a Danizio para a entrega da nova placa do local. | Foto: Marcely Gomes

Durante a inauguração, a primeira dama da cidade, Elizabeth Ribeiro, se juntou a Danizio para a entrega da nova placa do local. “Este local tem uma extrema importância para a população da região e os bairros que também atende, realizando um trabalho social, atendendo mulheres, crianças e tirando jovens de situações de risco”, comentou a primeira dama, que também visitou as dependências do local, conhecendo as reformas feitas.



A psicóloga Neyla Siqueira, que o diga. Hoje ela já pode trabalhar com um ambiente melhor e mais confortável para atender a população que procura o local. “Fazemos inúmeros trabalhos sociais com pessoas que precisam de uma estrutura legal, muitas pessoas procuravam a gente em outros lugares durante a reforma. São muitas histórias aqui que me orgulho, inclusive de superação”, comentou.

Uma das pessoas atendidas pelo Cras é a filha de Leila Thiago, que esteve presente na inauguração. Ela conta que a filha frequenta o centro desde os 7 anos. Na época ela não fazia muitas atividades depois da aula e a mãe procurou assistência no local.

Os profissionais inseriram Renata em diferentes atividades sócio educacionais, e hoje, aos 15 anos de idade, adolescente conseguiu seu primeiro emprego como estagiária graças a projetos sociais disponíveis pelo Governo Federal. "Aqui é de fato minha segunda casa, é um lugar onde me sinto bem, quando tenho problemas corro para cá. A melhor surpresa que tive foi o emprego da Renata, um emprego que dá experiência para ela e faz com que ela ajude muito em casa", contou.

Os Cras dos bairros Compensa, Multirão e Redenção também estão passando por reformas para melhor atender a população.



