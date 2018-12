Mulher morre atropelada em faixa de pedestre na Zona Leste de Manaus

Acidente foi no bairro Zumbi dos Palmares | Foto: Divulgação

Manaus - Uma mulher, aparentando ser idosa, morreu atropelada enquanto atravessava uma das faixas de pedestres da avenida Cosme Ferreira, próximo à Pousada Chamego, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus.

De acordo com Valdo Costa, de 45 anos, populares relataram que a senhora havia ido tomar vacina no posto de saúde do bairro e sinalizou com as mãos para que os veículos parassem na faixa.

“Eu estava na drogaria ali próximo. Falaram para mim, que o ônibus parou para ela atravessar, mas o carro da faixa do lado não parou. O motorista ainda tentou fugir, mas bateu em outro veículo”, conta Valdo, que é morador da região e estava há poucos metros do acidente.

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização de Trânsito de Manaus (Manaustrans) e Polícia Militar estão no local.

Segundo um tenente da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), que atendeu a ocorrência, o motorista que causou o acidente tem 18 anos e não possui Carteira Nacional de Habilitação (CNH).

“É aquela situação de faixa. O veículo na frente freou e ele ‘tirou’ o carro para não bater, e foi quando aconteceu o atropelamento”, informou o oficial.

O condutor, segundo o tenente, teria emprestado o automóvel de um colega. O jovem foi detido e será encaminhado ao 14° DIP para as medidas cabíveis.

