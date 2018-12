Família de idosa atropelada quer Justiça e prisão de motorista

André da Silva Alves, de 18 anos, foi detido em flagrante | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo e Divulgação

Manaus - "A minha mãe saiu de casa para visitar o irmão dela, quando fiquei sabendo da notícia do atropelamento. Estou arrasada por conta de um imprudente". Essas são as palavras de uma das filhas da aposentada Maria Madalena Pereira Negreiros, de 73 anos, que morreu atropelada por um carro na manhã desta quinta-feira (13), enquanto atravessa uma faixa de pedestres na Alameda Cosme Ferreira, bairro Zumbi dos Palmares 2, Zona Leste de Manaus.

De acordo com o delegado Miguel Ribeiro, do 4º Distrito Integrado de Polícia (DIP), André da Silva Alves, de 18 anos, foi preso em flagrante, por policiais da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), após o atropelamento. O jovem dirigia um carro modelo Golf, de cor cinza e placas JXQ-1157, que durante a fuga rodou na pista e bateu em um carro modelo Ônix, de cor vermelha e placas PHD-9490, que estava estacionado na via.

| Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Com o impacto, Maria Madalena foi arremessado a quase 50 metros da faixa de pedestres. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na ocasião, os populares tentaram agredir o condutor do Golf, mas foram impedidos com a presença dos policiais militares. André foi detido e levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde será submetido a teste de alcoolemia. Além disso, o jovem não tinha permissão para dirigir.

Ao Em Tempo, a filha da vítima, uma mulher de 30 anos, disse que estava trabalhando quando soube da notícia.

"Minha estava voltando para casa depois de ter ido visitar o irmão dela. Ela já estava atravessando a faixa de pedestres para pegar um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como ‘amarelinho’ ou ‘lotação’, quando foi atingida pelo carro. Esse motorista imprudente não parou para a minha atravessar na faixa de pedestres e ainda tentou fugir. Espero que ele pague, pois estou arrasada com a morte da minha mãe", relatou abalada a filha da vítima, que identificou-se apenas Jeisiane.

Veículo dirigido por André da Silva Alves e que atropelou a idosa | Foto: Josemar Antunes/Em Tempo

Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito de Manaus (Manaustrans) estiveram no local para orientar outros motoristas. Os veículos envolvidos no acidente permanecerem na via para trabalhos de perícia.

O corpo foi removido ao Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Acidentes de Trânsito (Deat).

Leia mais: