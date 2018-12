Motorista que matou idosa na Zona Leste vai à audiência de custódia

| Foto: divulgação

Manaus - O jovem André da Silva Alves, de 18 anos, preso em flagrante na manhã desta quinta-feira (13), por matar atropelada uma idosa de 73 anos no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste de Manaus, foi autuado por homicídio doloso (quando há intenção de matar).

Conforme informou a Polícia Civil do Amazonas, ele irá para audiência de custódia, no Fórum Henoch Reis, bairro São Francisco, Zona Sul, onde à Justiça irá decidir se ele responderá ao processo em liberdade ou se a prisão temporária será convertida em preventiva.

O atropelamento

A idosa Maria Madalena Pereira Negreiros, de 73 anos, morreu atropelada ao tentar atravessar uma faixa de pedestres da Alameda Cosme Ferreira, no bairro Zumbi dos Palmares, Zona Leste.

Segundo a filha da vítima, que conversou com o Em Tempo minutos após o acidente, a mãe havia saído de casa para ir visitar um irmão.

"Minha estava voltando para casa depois de ter ido visitar o irmão dela. Ela já estava atravessando a faixa de pedestres para pegar um micro-ônibus do transporte alternativo, conhecido como ‘amarelinho’ ou ‘lotação’, quando foi atingida pelo carro. Esse motorista imprudente não parou para a minha atravessar na faixa de pedestres e ainda tentou fugir. Espero que ele pague, pois estou arrasada com a morte da minha mãe", relatou abalada a filha da vítima, que identificou-se apenas Jeisiane, de 30 anos.

O jovem dirigia um carro modelo Golf, de cor cinza e placas JXQ-1157, que durante a fuga rodou na pista e bateu em um carro modelo Ônix, de cor vermelha e placas PHD-94**, que estava estacionado na via.

Com o impacto, Maria Madalena foi arremessado a quase 50 metros da faixa de pedestres. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu antes da chegada de uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Na ocasião, os populares tentaram agredir o condutor do Golf, mas foram impedidos com a presença dos policiais militares. André foi detido e levado para o 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde será submetido a teste de alcoolemia. Além disso, o jovem não tinha permissão para dirigir.

Conforme o Em Tempo apurou no local do acidente com a polícia, o jovem não possui Carteira Nacional de Habilitação e dirigia o carro de um amigo.

Na unidade policial, onde o caso foi registrado, a reportagem não conseguiu contato com André e nem com a defesa dele. O espaço fica aberto para que ele apresente sua versão sobre o fato.

