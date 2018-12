Três linhas de ônibus terão itinerários alterados em Manaus

Linhas da Zona Leste e Norte de Manaus, terão itinerário alterado por 90 dias para caráter experimental | Foto: Divulgação

Manaus - A Superintendência Municipal de Transportes Urbanos (SMTU) criará em caráter experimental, no próximo domingo (16), mais opções de deslocamento para os usuários de transporte público das Zonas Leste e Norte da cidade.

A experiência terá duração de 90 dias para as linhas de ônibus 400, 641 e 094. A linha 400 fará integração no Terminal 3, 4 e 5, com saída do Terminal 3, que fica localizado na Cidade Nova, passará pelo Terminal 4, no Jorge Teixeira e, em seguida, seguirá para o Terminal 5, localizado no bairro São José Operário.

O itinerário completo será do Terminal 3, pela Avenida Noel Nutels, depois passará para o Terminal 4, pela Avenida Camapuã e em seguida sairá para o Terminal 5, pela Avenida Autaz Mirim.

A linha 641, T4 e 3/ Aeroporto/ Ponta Negra passará a operar aos domingos e feriados. A medida visa atender às demandas nesses dias, possibilitando aos usuários mais uma opção para o Aeroporto Internacional Eduardo Gomes e Complexo Turístico da Ponta Negra.

A terceira alteração programada para o próximo domingo é na linha 094, Nova Vitória/T5, que também irá operar aos domingos e feriados, além de passar a atender os Terminais de Integração 4, no Jorge Teixeira, e Integração 5, no São José Operário, em caráter experimental.

Com a mudança, a linha 094 passará a ter o seguinte itinerário: T5 / Rotatória São José / avenida Cosme Ferreira / rua Perimetral / rua Barreirinha / avenida Magalhães / rua Palmeira do Miriti / rua Hibisco / rua Prata / rua Pedras Corais / rua Ônix / rua Topázio / rua Itaúba / T4.

