Computadores com supostas fraudes somem da Susam

Manaus - O furto de três equipamentos retirados da sede do órgão está sendo investigado e levanta diversas suspeitas, inclusive a de queima de arquivo

A Polícia Civil (PC) está investigando o sumiço de três computadores da Secretaria de Estado de Saúde (Susam). O furto foi registrado por servidores da sede do órgão, durante a transição entre o atual Governo Amazonino Mendes (PDT) e o futuro Governo Wilson Lima (PSC).

O sumiço foi registrado como furto num boletim de ocorrência feito no dia 4 de dezembro.

B.O. | Foto: Divulgação

O documento indica que o desaparecimento dos equipamentos ocorreu por volta das 7h do dia 3 de dezembro.

De acordo com o registro policial, os equipamentos que sumiram da Susam são dois computadores completos de mesa com CPU e monitor, além de um notebook preto.

A reportagem apurou que a equipe de Wilson Lima foi surpreendida pela informação do sumiço dos três computadores. A equipe disse ainda que considera que nos computadores havia importantes dados ainda não disponibilizados ao novo governo.

A Susam foi procurada para se manifestar sobre o assunto, mas a reportagem não obteve retorno.

A setor de saúde é alvo por parte da Polícia Federal e Ministério Público Federal, há 2 anos, de investigações e denúncias de esquemas de corrupção e desvios de recursos públicos.

Ainda esse ano, o Conselho Regional de Medicina do Amazonas (Cremam) apresentou um balanço sobre a real situação alarmante que se encontram os principais hospitais e prontos-socorros públicos na capital e no interior do Estado. Segundo o órgão, a população está sendo prejudicada devido à falta de assistência do governo. Exames não estão sendo feitos por por falta de itens essenciais.

De acordo com o presidente do Cremam, José Bernardes Sobrinho, o governo do Estado não tem dado atenção necessária aos pacientes que necessitam do atendimento nas unidades de saúde.

“Têm acontecidos fatos inéditos no Amazonas, em que pacientes estão morrendo. Isso poderia ser evitado, se houvesse insumos básicos. Não se pode admitir que, em um hospital de urgência, morram pacientes como aconteceu semana passada, por não conseguir realizar exames de hemodiálises”, criticou Sobrinho.

Recentemente, dez pessoas foram presas durante a operação a “Cashback”, realizada pela Polícia Federal contra uma quadrilha suspeita de desviar recursos públicos destinados à saúde no Amazonas.

A ação é um desdobramento da operação Maus Caminhos, que prendeu o ex-governador José Melo e ex-secretários de saúde, em dezembro de 2017.

