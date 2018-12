Barranco desmorona e 2 casas estão sob risco de desabamento em Manaus

Os moradores da área relacionam a queda do barranco a um serviço da concessionária Águas de Manaus | Foto: Divulgação/Defesa Civil

Manaus - Um barranco desmoronou entre duas casas do beco Boulevard Rio Negro, no bairro Educandos, Zona Sul de Manaus, no início da manhã desta sexta-feira (14). A Defesa Civil do Município foi acionada para o local.

Os moradores da área relacionam a queda do barranco a um serviço da concessionária Águas de Manaus.

“Estourou um cano de água, entre 5h e 5h30. Instalaram um contador ontem, quebraram tudo e não ajeitaram. Eu vi quando estourou”, contou um morador, que não quis se identificar.

Segundo a moradora de uma das casas, Lucilene Pinheiro, de 65 anos, o desabamento só aconteceu por conta desse serviço | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

Com a água vazando e a chuva que caiu durante a madrugada e a manhã na cidade, o barranco cedeu e compromete a estrutura das duas casas.

Segundo a moradora de uma das casas, Lucilene Pinheiro, de 65 anos, o desabamento só aconteceu por conta desse serviço. “Levou os meus canos e o do vizinho. Já fui lá cobrar providências”, frisou ela.

A Defesa Civil acompanha a ocorrência e a reportagem aguarda uma resposta da Concessionária Águas de Manaus | Foto: Marcely Gomes/Em Tempo

O beco Boulevard possui em torno de 25 casas e em alguns pontos possui uma infraestrutura boa por causa de alguns moradores que decidiram se unir para evitar futuros desastres. “Se não tirarmos do nosso próprio bolso, nada se resolve”, fala outra moradora, que também não quis se identificar à reportagem.

A Defesa Civil acompanha a ocorrência e também confirmou, por meio da assessoria, que o desabamento pode ter sido causado por vazamento de uma tubulação de água.

Em nota, a concessionária Águas de Manaus informou que já está com equipe em atendimento no local para verificar o ocorrido e confirma que a situação foi causada por um vazamento durante a madrugada, após um trabalho de padronização da ligação de água no local.

"A equipe está prestando todo apoio e suporte aos moradores e à comunidade do entorno. A Águas de Manaus agradece a compreensão e destaca a importância do registro das ocorrências que necessitem de atuação da empresa, nos canais de relacionamento com o cliente", reitera na nota.

Leia mais:



Muro de cemitério desmorona durante chuva em Manaus

Nova rede de drenagem irá prevenir desabamentos no bairro Mauazinho