Vídeo: muro em área de obra do Governo do AM desaba e compromete casas

Manaus (AM) - Na manhã desta sexta-feira (14), um muro desabou e compromete estruturas das casas vizinhas a ele na rua Manicoré, no bairro Cachoeirinha, Zona Sul de Manaus. De acordo com moradores, o empreendimento ao lado da construção seria da Secretaria de Estado de Planejamento, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação (Seplancti).



Segundo o técnico em refrigeração Tiago Cezar, de 33 anos, o fato aconteceu por volta das 7h da manhã. O irmão dele estava saindo de casa no momento do ocorrido e, conforme ele destacou, por pouco não aconteceu uma tragédia.

“Quando ele abriu o portão, o muro desabou. Uma vizinha tinha acabado de passar com o filho de três anos no colo”, conta. O barulho foi tão alto que o acordou todo mundo. Veja o vídeo abaixo do momento do acidente

Ainda de acordo com Tiago, foi necessário fazer uma abertura de emergência na parte do muro intacta e colocar uma escada para que ele, a família e vizinhos tivessem acesso a suas casas.

O fisioterapeuta Rogério Passos, de 30 anos, foi avisado por uma vizinha. “Eu vim correndo. Quando eu saí para trabalhar, vi que o chão estava rachado e achei estranho”, contou ele.

O idoso Raimundo André saiu de casa assim que o muro desabou e informou às filhas sobre a rachadura no muro e no solo. Daniele André ajudou o pai e a irmã a tirarem algumas roupas e documentos do idoso e da esposa, de 66 anos. “Minha mãe recebeu alta do hospital ontem. Ainda bem que ela não veio para cá. Imagina como seria tirar ela de casa”, disse ela preocupada.

A casa dos idosos é uma das mais comprometidas. Para entrar em casa, eles tiveram que utilizar uma escada e serem rápidos. Apenas o gato de nome “Deus me livre” ficou.

No local, uma retroescavadeira segura outra parte do muro para não desabar e estacas também foram colocadas para fazer a contenção do muro. Segundo moradores, foram os próprios funcionários da obra ao lado que agiram de forma imediata para evitar que a situação se agravasse.

Uma equipe da Defesa Civil esteve no local e a reportagem tenta contato com a assessoria da Seplancti sobre um posicionamento.

