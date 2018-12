Adolescente de Manaus busca ajuda para tratamento contra câncer

| Foto: Divulgação

Manaus - O adolescente Natanael Soares de Oliveira, de 16 anos, foi diagnosticado com leucemia em 2016, após furar o pé em um prego na casa da mãe ao jogar bola no quintal de casa. Ele está em na casa Ronald Mcdonald Jahu, desde essa terça-feira (11) em Jaú, município do estado de São Paulo, onde ficará aproximadamente três meses após receber o transplante de medula.

O pai de Natanael, Israel Pedrosa de Oliveira, de 44 anos, informou que a irmã dele está com o filho em Jaú. Em Manaus, ele faz trabalhos como servente para mandar dinheiro e manter as despesas do filho em SP "Fiquei em Manaus para mandar dinheiro para meu filho. Alguns amigos estão ajudando, fazendo arrecadação de dinheiro e um bingo que acontecerá no domingo dia 23. Minha irmã que está com ele precisa mantê-lo. Ela foi comprar a fralda de uso diário dele e viu que é bem mais cara que aqui, mas tenho que lutar para mandar o dinheiro, não posso deixá-lo na mão", disse.

Israel Oliveira informou que as pessoas que quiserem ajudar podem entrar em contato pelos telefones (92) 99509-0235 Israel Oliveira - pai (92) 99370-1776 Ingrid Oliveira - tia.

*Colaborou Victor Falcão

