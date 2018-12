Presidente do TJAM reinaugura Fórum de Justiça de Itacoatiara

Realizada na manhã desta sexta-feira (14), a solenidade de reinauguração do Fórum de Justiça de Itacoatiara contou a presença do presidente do TJAM | Foto: Divulgação

O presidente do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), desembargador Yedo Simões, reinaugurou nesta sexta-feira (15) o Fórum de Justiça Dr. José Rebelo de Mendonça. Localizado no município de Itacoatiara (distante 269 quilômetros de Manaus), o Fórum é a maior unidade do Poder Judiciário Estadual no interior do Amazonas.

A obra de reforma do Fórum, orçada em R$ 841 mil, foi concluída em dois meses e contemplou a reestruturação completa dos ambientes internos e externos da unidade.

A reforma é parte de um pacote de obras anunciadas pelo presidente do TJAM para otimizar o atendimento jurisdicional que é disponibilizado à população do interior do Estado.

Além de Itacoatiara, pelo menos dez outros Fóruns de Justiça do interior serão reformados. O pacote de obras abrange, ainda, a construção de 14 novos Fóruns para substituir as estruturas atuais em funcionamento no interior.

Solenidade

Realizada na manhã desta sexta-feira (14), a solenidade de reinauguração do Fórum de Justiça de Itacoatiara contou a presença do presidente do TJAM, desembargador Yedo Simões; do prefeito de Itacoatiara, Antônio Peixoto; de juízes do Poder Judiciário Estadual e autoridades locais.

Durante a solenidade, o presidente do TJAM afirmou que a reforma do Fórum Dr. José Rebelo de Mendonça, assim como as demais ações de engenharia programadas, visam à qualificar o atendimento do Poder Judiciário à população, além de disponibilizar melhores condições de trabalho aos servidores e magistrados.

Obra

A obra de revitalização do Fórum Dr. José Rebelo de Mendonça contemplou a reforma do telhado, da fachada, dos ambientes internos, do Tribunal do Júri e do estacionamento.

Os trabalhos de engenharia e infraestrutura também contemplaram a pintura completa do Fórum, a substituição das instalações elétricas e hidrossanitárias, a substituição de todas as luminárias (internas e externas) por lâmpadas de led e a adequação completa do Fórum às normas de acessibilidade. Na oportunidade, também foram executadas obras em residências para magistrados.

Conectividade

Em Itacoatiara, além da revitalização do Fórum, o TJAM ampliou a conectividade disponibilizada para a execução de serviços administrativos e judiciais via web. A mesma ação, que incluiu a instalação de antenas satelitais em 55 municípios do interior do Amazonas e passou a disponibilizar 1 MEGA de velocidade para que servidores e magistrados executem suas atividades jurídico-administrativos.

