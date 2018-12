Sob chuva, Manaus registra três acidentes de trânsito nesta sexta (14)

Manaus - Até o início da tarde desta sexta-feira (14), três acidentes de trânsito foram registrados em diferentes zonas de Manaus. Os acidentes, muito provavelmente, foram resultados de pista molhada após a chuva que caiu sobre a capital desde a madrugada até esta tarde.

O primeiro acidente foi registrado no bairro Zumbi dos Palmares, por volta das 12h30, na Zona Leste de Manaus. Um ônibus da linha 680 colidiu com uma moto após derrapar na pista molhada. O piloto da moto, não identificado, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), e levado para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) João Lúcio, na Zona Leste da capital.

Por telefone, a assessoria de comunicação da empresa Rondônia, que administra a linha 680, não soube informar as circunstâncias do acidente. Entretanto, informou que a empresa está prestando auxílio ao piloto da motocicleta, vítima da colisão.

Dois acidentes foram registrados na Zona Centro-Sul: um na avenida Torquato Tapajós, e outro na avenida Mário Ypiranga Monteiro | Foto: Divulgação

Zona Centro-Sul



Um segundo acidente aconteceu por volta de 12h30, na avenida Mário Ypiranga Monteiro, em frente à Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas (Aleam), no sentido bairro-Centro. No local, uma motocicleta colidiu na parte traseira com um carro modelo Honda Fit. Não foram registrados feridos, mas apenas danos materiais.

O terceiro acidente foi registrado por volta de 14h, na avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, na Zona Centro-Sul da capital, sentido bairro-Centro. No local, um carro modelo Renault Sandero também colidiu com uma moto Honda CG.

O piloto da motocicleta, identificado como Tarcísio Abreu, de 20 anos, também foi socorrido pelo Samu e levado ao HPS João Lúcio, na Zona Leste. Agentes do Instituto Municipal de Engenharia e Fiscalização do Trânsito (Manaustrans) estiveram no local para fazer a orientação do trânsito.

