Ao levar idosa ao hospital, motorista capota carro e derruba poste

Carro capotou e derrubou poste em cima de uma parada de ônibus | Foto: Daniel Landazuri

Manaus - Enquanto socorria e levava uma idosa a um hospital de Manaus, o motorista de um carro, modelo Toyota Etios, perdeu o controle do carro e capotou o veículo, após colidir contra um poste de iluminação pública. O acidente de trânsito ocorreu por volta das 8h30 deste domingo, na avenida Rodrigo Otávio, bairro Japiim, Zona Sul de Manaus.



Testemunhas informaram que o condutor dirigia em alta velocidade. Devido ao impacto, o carro derrubou o poste de iluminação em cima de uma parada de ônibus. Não havia passageiros no local no momento do acidente.

“Eles foram socorridos pelas pessoas que passavam na rua e depois atendidos pelo Samu”, contou uma industriária, de 40 anos, que presenciou o acidente. Não há informações sobre o estado de saúde das vítimas.

Manaustrans isolou a área e controlou o tráfego no local | Foto: Daniel Landazuri

Agentes do Manaustrans foram acionados para controlar o fluxo de veículos no local do acidente e auxiliar na remoção do veículo da via.



