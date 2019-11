Bebê morre de forma misteriosa no bairro Lago Azul

Manaus - A morte do pequeno Calebe Daniel da Silva dos Santos é um verdadeiro mistério. O bebê de apenas um mês de idade morreu na noite da última sexta-feira (22) em Manaus. De acordo com laudo do Instituto Médico Legal (IML), a suspeita é de que ele tenha caído da cama na residência em que morava com a família no bairro Lago Azul, na Zona Norte.

O fato ocorreu por volta de meia-noite e a criança foi encaminhada para o Hospital Delphina Aziz, também na Zona Norte de Manaus, onde teve óbito registrado às 19h53. O Portal Em Tempo foi até o local de registro do acidente, no Conjunto Viver Melhor, e constatou fatos curiosos.

No laudo do IML consta que o acidente ocorreu na rua Quartzo Verde, número 101, bairro Lago Azul. Ao chegar na rua, não havia nenhuma casa com o número "101", mas sim uma com o número "111", onde coincidentemente mora uma pessoa com o mesmo nome da mãe do bebê.

Segundo informações passadas pelos vizinhos, esta pessoa é uma adolescente de 14 anos. "Que eu saiba, ela nunca esteve grávida, ela era só uma adolescente bem magrinha. Agora que começou a ter um namorado", disse uma vizinha.

Nenhum dos vizinhos afirmou saber que a adolescente tivesse grávida ou que já tivesse filhos. A casa 111 estava toda fechada, sem sinal de moradores, no momento em que a reportagem esteve no local, na manhã de sábado (23).

O que de fato aconteceu com o bebê? Foi mesmo um acidente? Por que a gravidez e o bebê foram mantidos em segredo? São perguntas que seguem sem resposta.

O Portal Em Tempo opta por não divulgar o nome da mãe, pois trata-se de uma adolescente menor de idade.