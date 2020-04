Órgãos cobram medidas em prol de pessoas em situação de rua no AM

Quem mora nas ruas apresenta vulnerabilidade elevada à moléstia, dadas à má nutrição, as péssimas condições de higiene e as doenças preexistentes | Foto: Reprodução

Manaus - O Ministério Público Federal (MPF) e a Defensoria Pública da União (DPU), publicaram nota pública com solicitações a medidas a serem tomadas para acolhimento a pessoas em situação de rua. Segundo os órgãos, há demora da Prefeitura de Manaus e do Governo do Amazonas em responder e acatar a recomendação expedida pelo MPF e DPU sobre o atendimento emergencial à população em situação de rua diante da Covid-19.

Os órgãos obtiveram adesão também do Ministério Público do Trabalho da 11ª Região e divulgaram nesta sexta-feira (03), uma nota pública em que expõem a falta de medidas eficazes por parte do Município e do Estado Medidas para atuar frente a esse problema e ressaltam a possibilidade de adoção de medidas judiciais, caso a situação persista.

Veja a íntegra da nota:

NOTA PÚBLICA

"O Ministério Público Federal, o Ministério Público do Trabalho e a Defensoria Pública da União vêm a público manifestar extrema preocupação diante da ausência de atuação efetiva dos Poderes Público Estadual e Municipal em prol da população em situação de rua no contexto de alastramento da covid-19 no estado do Amazonas.

No dia 25 de março deste ano, considerando a situação de calamidade pública existente no País decorrente das previsões de colapso do sistema público de saúde, o MPF e a DPU recomendaram ao Estado do Amazonas e ao Município de Manaus a adoção de 19 medidas em favor da população em situação de rua, que apresenta vulnerabilidade elevada à moléstia, dadas à má nutrição, as péssimas condições de higiene e as doenças preexistentes a que se encontram submetidas. No entanto, não houve respostas formais por parte do Estado e do Município quanto à adoção das providências recomendadas.

Após a realização de duas reuniões por videoconferência com representantes de secretarias estaduais e municipais (SEJUSC, SEAS, SEMMASC, SUSAM e SEMSA), nos dias 31 de março e 03 de abril deste ano, e de duas verificações feitas pelo MPT e pela Pastoral do Povo de Rua à Arena Amadeu Teixeira e ao CECI Aparecida, os três órgãos constataram que a população em situação de rua segue desacolhida, desinformada quanto aos riscos da covid-19 e sem receber os cuidados necessários, tais como higienização e equipamentos de proteção.

Até o momento, Estado do Amazonas e Município de Manaus não empregaram esforços suficientes à elaboração e à implantação de um plano unificado de atuação emergencial para a população em situação de rua.

A iniciativa na Arena Amadeu Teixeira, alardeada pelo Governo do Estado de modo a atrair a população para seu entorno, porém com demora de mais de uma semana para início do acolhimento, mostrou-se insuficiente para a demanda existente, em muito superior ao número estimado pelo Estado, de 200 pessoas. Isso tem resultado em situações graves no local, tais como: aglomeração de pessoas em filas nos locais de distribuição de refeições, sem a observância da distância mínima necessária a evitar o contágio; longas filas para a realização de triagem, sendo a capacidade de atendimento dentro da arena inferior à divulgada; ausência de local adequado para proteção contra intempéries, estando a população que aguarda atendimento e que utiliza os serviços de higienização (banho) e refeições desprotegida; ausência de estrutura mínima a possibilitar banhos e uso de sanitários pelas pessoas que aguardam na área externa; trabalhadores (servidores e voluntários) sobrecarregados; atendimento realizado de forma que compromete a saúde e a segurança dos trabalhadores e dos usuários; ausência de sinergia entre os entes públicos entre si e com as organizações da sociedade civil atuantes na temática.

Desse modo, considerando que os Poderes Públicos Estadual e Municipal ainda não adotaram medidas suficientes para atender às recomendações expedidas, com as providências necessárias a oferecer condições dignas à população em situação de rua no quadro atual de crescimento da pandemia (ressaltando que esta população também sobrecarregará o SUS no caso de não ser evitado o contágio com a adoção das medidas recomendadas), o MPF, o MPT e a DPU no Amazonas analisam a adoção de medidas judiciais, que podem se tornar as únicas capazes de mobilizar mais fortemente o Estado do Amazonas e o Município de Manaus para os direitos das pessoas em situação de rua, de modo a evitar uma tragédia de proporções inimagináveis a essa população, tão historicamente marginalizada"

Manaus, 03 de abril de 2020.

Fernando Merloto Soave - Procurador da República; Alzira Melo Costa - Procuradora do Trabalho; Luís Felipe Ferreira Cavalcante - Defensor Público da União





Com informações da assessoria