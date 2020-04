Homem tem a perna quebrada em acidente de trânsito na Autaz Mirim

O acidente foi na manhã deste sábado (4) | Foto: Kennedson Paz/Em Tempo

Manaus - Um acidente de trânsito envolvendo um carro e uma moto, na manhã deste sábado (4), acabou deixando um motociclista gravemente ferido na Zona Leste de Manaus. Conforme informações de testemunhas, o motorista do carro acelerou o veículo pela avenida Autaz Mirim e não conseguiu evitar a colisão com a motocicleta que a vítima pilotava.

O fato ocorreu por volta das 9h da manhã. Segundo informações de um mototaxista, que preferiu não se identificar, o condutor do carro realizou uma manobra no trânsito de forma irresponsável.

“Ele estava praticamente parado no lado direito da avenida, bem próximo do retorno. Com a intenção de retornar rumo à Feira do Produtor, ele arrancou e achou que daria tempo de passar, mas acabou bloqueando a via. Com isso, o motociclista não teve tempo de reação e acabou colidindo contra o carro”, explicou o homem.

| Foto: Divulgação

Ainda segundo informações de testemunhas, o acidente foi tão grave que a vítima quebrou a perna e deslocou o ombro. Apesar disso, o homem estava consciente e foi socorrido. Os envolvidos não apresentavam sinais de embriaguez.

Após o fato, duas viaturas da Polícia Militar do Amazonas (PMAM) e uma equipe de socorristas do Serviço de Atendimento de Urgência (SAMU) estiveram no local para dar apoio na ocorrência e prestarem os primeiros socorros à vítima.

Por conta dos graves ferimentos, o homem precisou ser levado até o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, situado na Zona Leste, onde segue passado por procedimentos médicos.