Pandemia: Como Manaus sobreviveu à gripe espanhola?

Manaus - Considerada a maior pandemia da história, a 'Influenza' ou 'gripe espanhola' matou entre 50 e 100 milhões de pessoas no mundo todo, de 1918 a 1919. Mais pessoas morreram da doença do que nas duas guerras mundiais. Assim como com o novo coronavírus, na época, a pandemia também chegou ao Brasil e ao Amazonas, onde fez incontáveis vítimas.

As mudanças do pós pandemia refletiram-se na saúde, no saneamento, na higiene básica e até mesmo na economia. Por isso, qualquer semelhança com o novo coronavírus em 2020 pode não ser mera coincidência. O sociólogo Francinézio Amaral explica que, ao longo da história, já ficou comprovado, por meio de teorias sociológicas, que as sociedades humanas, em todas as suas fases, sempre recorrem aos instintos de sobrevivência quando se veem em alto risco.

Ele diz que redução da população, medo de doenças e isolamento social são fenômenos sociais que servem de gatilho para que os indivíduos, mesmo em diferentes níveis, reflitam sobre as melhores formas de construir meios de continuar existindo.

Paciente zero

Apesar de ter esse nome, a gripe espanhola não surgiu na Espanha. O único motivo para ser chamada assim, segundo historiadores, é que, durante a Primeira Guerra Mundial, o País foi um dos primeiros a noticiar sobre os casos ao redor do mundo. O motivo era simples: como a Espanha era neutra na guerra, não tinha censura na imprensa como boa parte dos países em conflito, e por isso informava a todos sobre a Influenza.



Já o primeiro registro da doença é datado de 4 de março de 1918, na base Fort Riley, localizada no estado de Kansas, nos Estados Unidos. O primeiro caso foi em um soldado que estava no local, e não demorou muito até que outros 200 soldados adoecessem também. A informação consta em uma publicação sobre saúde da Revista Abril, escrita pela bióloga Natalia Pasternak. Acredita-se que outros militares dos EUA tenham espalhado a Influenza para o mundo em idas para a Europa, durante a 1ª Guerra Mundial que ocorria naquela época.

Gripe se espalhou pelo mundo entre 1918 e 1919 | Foto: Getty Images

Quem morria

Os grupos de risco para a gripe eram mais amplos do que a atual Covid-19. A gripe espanhola acometia de crianças a idosos, passando por todas as faixas etárias. Os sintomas também eram semelhantes aos da pandemia de 2020. Quem contraía a Influenza sentia dores no corpo, febre alta e grave dificuldade para respirar.

A pandemia ocorreu em três ondas, entre março de 1918 e maio de 1919. No meio dessas datas, agosto de 1918, ocorreu a segunda onda, considerada a mais contagiosa e mortal. Foi durante ela que a doença chegou ao Brasil.

No artigo 'Epidemias de influenza', para a Fundação Oswaldo Cruz, a pesquisadora Leila Leal conta como a gripe espanhola atingiu o mundo daquela época. Segundo a publicação, 50% da população do planeta foi infectada. No Brasil, 65% das pessoas foram contaminadas e as mortes no País somaram 35 mil.

A doença chegou a matar o recém-eleito presidente do Brasil, Rodrigo Alves, em 1919. Ele estava prestes a tomar posse para o segundo mandato, mas não teve tempo de assumir. Ainda assim, em seu primeiro governo, Alves foi o responsável pela criação do Instituto Butatan e a Faculdade de Medicina de São Paulo.

Matéria com anúncio da morte do presidente da época | Foto: Reprodução

A pandemia em Manaus

Quem conta como foi a Influenza no Amazonas e em sua capital são os historiadores Júlio Santos e Hideraldo Lima, da Universidade Federal do Amazonas (Ufam), no artigo intitulado 'A desolação, o pavor e o luto - a história da gripe espanhola em Manaus'.

Logo ao início do trabalho, os pesquisadores relatam a dificuldade para estudar a pandemia do século passado e como afetou o Amazonas. "Estudar sobre a história da epidemia de gripe espanhola em Manaus deixa claro que a história das doenças no Brasil, e em particular no Amazonas, ainda é um dos inúmeros temas regionais que necessitam ser pesquisados, dado a parca e insignificante produção historiográfica regional sobre o tema, muitas vezes se configurando um cenário de completo silêncio historiográfico", diz o texto.

Eles contam que, naquela época, Manaus experimentava um dos seus momentos grandiosos em riqueza econômica por causa da extração da borracha. Países europeus e os Estados Unidos eram assíduos compradores e utilizavam o material para fabricar pneus de carros, dentre outros itens.

"Do ponto de vista demográfico, a cidade recebeu um grande número de imigrantes nacionais e estrangeiros. Segundo os recenseamentos gerais, Manaus passa de 29.334 habitantes em 1872 para 64.614 habitantes em 1910, quer dizer, sua população mais que dobrou em menos de quarenta anos", contam os historiadores.

Manaus, 1865, anos antes da pandemia de Influenza | Foto: Reprodução

Eles explicam que, em outubro de 1918, quando a Influenza já estava em sua segunda onda pelo mundo, corriam, nos jornais amazonenses, as histórias de uma 'terrível epidemia' que assoava o planeta. Até mesmo noticiavam casos registrados no Rio de Janeiro, Bahia e outros estados.

Os primeiros casos de Influenza em Manaus datam do dia 24 de outubro. A gripe espanhola acometeu soldados da Força Policial do Estado-auxiliar do Exército Ativo. Eles foram atendidos na Santa Casa de Misericórdia, hospital no Centro.

Hospital Beneficente Portuguesa, 1915. Três anos antes da chegada da pandemia em Manaus | Foto: Reprodução

Contam os historiadores que, segundo notícias do Jornal do Comercio, em sua edição do dia 25 de outubro de 1918, os primeiros doentes tinham vindo a bordo do vapor 'Valparaiso', que vinha de Belém. No entanto, para o médico da linha de frente contra a Influenza, Alfredo da Matta, a hipótese era de que a doença, em sua forma benigna, tinha chegado à cidade por meio do paquete Bahia, do Lloyd brasileiro.



Os números, segundo os pesquisadores, não são exatos, mas eles afirmam que a diretoria de saúde do período admitiu que houve mais de nove mil casos registrados só na capital. Em cinco meses de pandemia, as mortes chegaram a 858, mas o número ainda foi maior, já que não foram contabilizados os casos dos cemitérios da Colônia Oliveira Machado, Tabocal, Conceição das Lages, Jatuarana, Puraquequara, Tauapessassú e Ayrã.

Isolamento social foi ignorado no início

A historiadora Rosineide de Melo Gama, também da Ufam, conta como as mortes ocorreram na cidade de Manaus naquele período. Para o estudo, ela pesquisou jornais da época, além de outras fontes históricas.

Segundo ela, publicações datadas de 1918 e 1919 mostravam que os manauaras acreditavam que a doença não era tão mortal, mas, ao mesmo tempo, tomavam remédios preventivos. Ela diz que, "em algumas passagens jornalísticas, é possível até notar a tranquilidade dos manauenses e até a confiança de que a epidemia não atingiria a cidade da mesma forma com que já atacava alguns estados brasileiros".

Armazens Machado, 1918, em Manaus | Foto: Reprodução

A historiadora conta que bares, cinemas, escolas e casas comerciais permaneceram abertas e com a programação normal. "Os discursos de benignidade da doença ecoavam nas ruas da cidade", ela diz.

"Com o passar do tempo, principalmente a partir da primeira semana após a entrada oficial da epidemia, as feições da cidade mudaram drasticamente: pânico e medo começaram a ditar as novas relações que permearam o comportamento e o cotidiano da cidade. No início de novembro e com a divulgação de tantos casos confirmados, aquela aparente tranquilidade de meados de outubro parecia ruir junto com a rotina da urbe", afirma a historiadora.

Ela complementa que as casas de diversões começaram a ser fechadas e, onde havia circulação de vozes e pessoas, "instalou-se o silêncio e o abandono". O comércio, nos meses de novembro e dezembro, ficou quase “totalmente” paralisado, salvos alguns pontos comerciais que vendiam gêneros alimentícios.

Corpos pela rua

Até o fim de 1918, os hospitais da cidade se viram lotados de doentes. Segundo Rosineide, a Beneficente Portuguesa e a Santa Casa de Misericórdia, ambas no Centro, precisaram encerrar o atendimento para novos pacientes, dada a superlotação.

Hospital Beneficente Portuguesa, 1915. Três anos antes da chegada da pandemia em Manaus | Foto: Reprodução

A historiadora conta que os casos cresceram tanto que os manauaras precisaram lidar de outras formas com a morte. Quando alguém da família morria, eles colocavam o corpo na frente de casa e esperavam que o governo os levasse. Naquela época, caminhões haviam sido contratados só para realizar esse trabalho.

"Em razão da quantidade de mortos espalhados pelos bairros e pelas ruas da cidade, caminhões da cervejaria Amazonense, a pedido do Governador, foram utilizados para fazer o transporte dos restos mortais daqueles que pereceram por causa da doença", conta Rosineide.

Com o grande contágio na pandemia, muitas mortes aconteceram seguidamente | Foto: Reprodução

Na época, meados de novembro e dezembro de 1918, Manaus sofreu com uma proibição das pessoas entrarem nos cemitérios, já que não podiam enterrar os mortos ou mesmo ver a pilha de mortos que outras pessoas deixavam lá.

"Quem tivesse que enterrar seu parente morto tinha que se contentar em deixar os caminhões do governo (polícia, coveiros, agentes sanitários) levarem os corpos de seu conhecido, parente ou amigo sem poder se despedir e sem poder dar um desfecho ao ritual de doença e morte", diz a historiadora.

Salvação na medicina

Os historiadores Júlio Santos e Hideraldo Lima destacaram, ainda, em seu artigo, a maneira como o governo passou pela pandemia, principalmente com ciência. Segundo eles, no dia 21 de outubro de 1918, o palácio do Rio Negro, na avenida Sete de Setembro, foi palco de uma reunião formada pelo corpo médico de Manaus, chefiado pelo governador da época, Pedro Alcântara Bacellar.

Governador Pedro Alcântara Bacellar | Foto: Reprodução

Naquele momento, ficou formada uma comissão de enfrentamento à Influenza. Foram criados hospitais de campanha em quartéis e escolas, postos de assistência médica em bairros como Cachoeira, Villa Municipal, Bilhares e Boulevard e até mesmo um hospital flutuante chamado 'Santa Barbara'.

Carnaval sem igual

Diversos historiadores contam que o Carnaval, pós gripe espanhola, foi inesquecível. Da mesma forma registra a pesquisadora Rosineide de Melo Gama. Segundo ela, em Manaus, algumas pessoas se resguardaram por ainda sofrer com as perdas da Influenza, mas outras aproveitaram para fazer do Carnaval de 1919 o melhor de todos.

Carnaval de meados de 1919, no Rio de Janeiro | Foto: Getty Images

"A alegria do carnaval foi uma tentativa da população de espantar os últimos vestígios da gripe e do medo suscitado por ela. Esta necessidade de espantar o mal definitivamente estava expressa nas formas de representar a festa e a atitude dos foliões noticiada pelos jornais, demonstrando a forma de como se libertaram do medo que a gripe espanhola deixou", conta ela.