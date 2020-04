AM concluí processo para contratar 704 profissionais de saúde

A convocação dos profissionais será realizada pela Susam | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- O Governo do Amazonas concluiu, neste sábado (18) o Processo Seletivo para a contratação temporária, por 90 dias, de 704 técnicos de enfermagem. O PSS foi realizado entre os dias 16 a 17 de abril.

De acordo com o Edital, os profissionais selecionados irão atuar nos estabelecimentos de saúde de Manaus, definidos como referência para o tratamento de pacientes com o novo coronavírus (Covid-19).

Foram indicados como aprovados 1.088 candidatos. Mas apenas os aprovados dentro do número de vagas ofertadas no edital (704) serão convocados para compareceram na unidade de saúde onde irão trabalhar. A convocação será realizada pela Susam.

Onde encontrar a lista de aprovados?

Foram indicados como aprovados os candidatos listados em ordem decrescente de pontuação. A lista será publicada no Diário Oficial do Estado. O resultado do PSS também será publicado no site da Susam www.saude.am.gov.br

O PSS selecionou técnicos de enfermagem de duas especialidades: generalista e intensivista.

Onde irão trabalhar os convocados?

As unidades onde os profissionais selecionados irão trabalhar são, segundo o edital, o Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUFV), o hospital da Universidade Nilson Lins, a maternidade Chapot Prevost, e os hospitais e prontos-socorros 28 de Agosto, João Lúcio e Platão Araújo.

A classificação final será feita pela soma dos pontos obtidos nos títulos e experiência e apresentada em ordem decrescente de pontos.

Haverá cadastro de reserva? SIM

Os candidatos não eliminados, excedentes às vagas constantes neste edital, serão mantidos em cadastro de reserva e poderão ser convocados para contratação mediante a disponibilidade de vagas que surgirem, durante o prazo de validade do presente Processo Seletivo Simplificado.

Quanto tempo vai durar o trabalho dos convocados?

O presente PSS será válido pelo prazo de 01 (um) ano, a contar da data da publicação da Homologação no Diário Oficial do Estado, podendo ser prorrogado por igual período a critério da Administração.

O recurso deverá ser apresentado dentro do prazo de 01 (um) dia útil, a contar do dia útil subsequente à publicação do resultado da avaliação de títulos no Diário Oficial do Estado.