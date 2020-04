Hospital Nilton Lins começa a receber pacientes com Covid-19 em Manaus

A unidade começou a operar, inicialmente, com 66 leitos, sendo 16 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI). | Foto: Divulgação

MANAUS (AM)- O Hospital de Retaguarda da Nilton Lins começou a receber pacientes neste sábado (18). A unidade começou a operar, inicialmente, com 66 leitos, sendo 16 de Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O controle de pacientes que dão entrada no hospital é feito exclusivamente pelo Sistema de Regulação, que seleciona pacientes, por ordem de prioridade, para serem transferidos de outras unidades de saúde, como Unidades e Serviços de Pronto Atendimento (UPAs e SPAs).

“Esse hospital representa uma ampliação da nossa estrutura para atender aqueles pacientes acometidos ou com suspeita de coronavírus. Esse não é um hospital de portas abertas para as pessoas entrarem. Primeiro precisam ir para o SPA e lá os profissionais da saúde, através do nosso sistema de regulação, encaminham para a Nilton Lins”, explicou o governador Wilson Lima, durante a inauguração da unidade.

Após o trabalho de busca de insumos e recursos humanos para efetivação do trabalho, hospital tem o objetivo de contar com 400 leitos.