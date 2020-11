Prefeito de Manaus alerta para aumento de enterros na capital

Manaus - Um total de 50 sepultamentos foi registrado nos cemitérios de Manaus nesta quinta-feira, 19/11, sendo cinco tendo como causa a Covid-19, provocada pelo novo coronavírus. Desse quantitativo, 43 foram registrados nos espaços público, sendo 4 como Covid-19, e sete nos espaços privados, sendo um causado pelo novo coronavírus.



Pandemia presente

O prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto, manifestou preocupação na manhã desta sexta-feira, 20. “Falamos em pandemia como se fosse passado e ela está presente. Ontem (19) foram 50 sepultados em Manaus e disseram que foram apenas cinco por Covid-19 entre cemitérios públicos e privados. Isso não é verdade, sabemos que é muito pior. A pandemia está aí e é preciso tomarmos providências”, alertou.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), o município é responsável por atestar as causas de mortes somente em casos de ocorrência domiciliar. A maior parte das causas de óbitos são atestadas por médicos dos hospitais e Serviços de Pronto Atendimento (SPAs).

Leia também: www.emtempo.com.br/coronavirus

Arthur Neto disse, ainda, que o município tem feito todo esforço necessário para conter o avanço da doença na capital do Amazonas. “Nossas UBSs estão fazendo tudo o que podem, trabalhando dia e noite, para darmos conta da nossa parte e mandamos os casos mais graves para os hospitais do Estado ou para a rede privada”, disse o prefeito, ao relatar que uma das estratégias foi aumentar a oferta da vacinação para reforçar a imunização da populção. “Estamos fazendo testagens e até vacinação contra o H1N1, porque aumenta a imunidade. Recomendo a todo mundo o uso de máscara e que leve a sério algo que está acontecendo na Europa e está acontecendo aqui”, concluiu.

Informe

Neste dia 19, dos 43 registros nos espaços gerenciados pela Semulsp, dois dos óbitos foram oriundos de outras cidades. Não houve opção por cremação.

Foram registrados, também, sete óbitos em domicílio e do total de sepultamentos no sistema público, oito foram a partir do serviço SOS Funeral, gerenciado pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania (Semasc).



Ainda entre as causas dos enterros nos cemitérios públicos, foram registradas quatro por insuficiência respiratória, uma parada cardiorrespiratória e uma parada respiratória. Também foram registradas três mortes por causas desconhecidas ou indeterminadas.

Leia mais:

FVS destaca estabilidade da Covid-19 no Amazonas