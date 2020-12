Mário Ypiranga está liberada para tráfego de veículos em Manaus

Manaus – Após12 dias de obras, a avenida Mário Ypiranga, localizada no bairro Parque Dez de Novembro, na zona Centro-Sul, está liberada para o tráfico de veículos, a partir das 10h deste sábado (5).

A via estava interditada desde que uma forte chuva castigou a capital no dia 24 de novembro e abriu uma cratera na pista sentido Centro-bairro.

Segundo informações da Secretaria Municipal de Infraestrutura (Seminf), as obras ocorreram próximo ao Fazendário Clube, e os dois sentidos da avenida precisaram ser interditados.

Antes do incidente, um trabalho emergencial de substituição da antiga rede de drenagem profunda estava sendo realizado desde o início do mês de outubro deste ano. Porém, o excesso de água em um trecho da via, causado por sucessivas tempestades, afetou as obras, informou a Seminf.

Leia mais

Carro capota com quatro pessoas na avenida Darcy Vargas

Velódromo de Manaus será entregue no dia 15, diz Arthur Neto