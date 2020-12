Saúde e FVS se reúnem com equipe do prefeito eleito David Almeida

A gestão da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) se reuniu, na manhã desta sexta-feira (18/12), com a equipe de transição da área da saúde do prefeito eleito de Manaus, David Almeida. | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A gestão da Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) se reuniu, na manhã desta sexta-feira (18/12), com a equipe de transição da área da saúde do prefeito eleito de Manaus, David Almeida.

O objetivo do encontro, que ocorreu na sede da SES-AM, de acordo com a assessoria, foi o alinhamento para ações futuras integradas entre Estado e Prefeitura, visando melhoria do atendimento ofertado à população, além do tratamento dos pacientes com covid-19.

O titular da SES-AM, Marcellus Campêlo, colocou toda a gestão da secretaria à disposição da equipe do novo prefeito para o planejamento e aplicação de políticas públicas em conjunto com a prefeitura de Manaus.

Campêlo afirmou que o encontro foi uma determinação do Governador Wilson Lima e que o Estado irá apoiar o município em todos os sentidos para que o sistema de saúde funcione de forma integrada.

“Nós temos muitos assuntos históricos que precisam ser resolvidos e vamos resolver em conjunto. Percebemos na equipe de transição, que participou da reunião, uma disposição de conversar e, principalmente, de resolver os problemas de forma rápida. Estamos muito esperançosos, muito otimistas que esse entendimento com a Secretaria de Saúde de Manaus será efetivo e gerará benefícios para a população da cidade de Manaus”, disse o titular da SES-AM.

SUS

O titular da SES-AM, Marcellus Campêlo, acrescentou que o Sistema Único de Saúde (SUS) é um sistema tripartite onde os governos federal, municipal e estadual, cada um possui sua prerrogativa, função e responsabilidade.

“Quando um ente desse tripé não funciona o sistema precisa de apoio. É muito importante que a cidade de Manaus, que é praticamente uma cidade estado, uma capital com mais de 2 milhões de habitantes, que ela se entregue a nossa rede de saúde de uma forma mais efetiva e eficiente”, completar.

A médica Shádia Fraxe, que faz parte da comissão de transição, participou da reunião e disse que o encontro foi proveitoso e de extrema importância para o alinhamento de futuras ações entre as duas esferas do poder executivo.

“Essa conversa entre município e Estado só tem a beneficiar a população. Juntos somos bem mais fortes para alinharmos as melhores políticas, os melhores caminhos para a nossa população. Nós da comissão enxergamos isso como o início de novos tempos, a porta aberta para que a gente possa resolver esses problemas”, acrescentou.

Comissão

Como parte da equipe da Comissão de Transição do prefeito eleito, David Almeida, também participaram da reunião Arnaldo Grijó, Célio Guedes e Luis Cláudio. A diretora-presidente da Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas (FVS- AM), Rosemary Costa, o Secretário Executivo de Assistência do Interior, Cássio Roberto do Espírito Santo, a Secretária Executiva Adjunta de Atenção à Urgência e Emergência, Mônica Melo, e o secretário Executivo de Assistência da Capital, Jani Kenta também participaram do encontro.

*Com informações da assessoria

