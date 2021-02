Carro colide em ônibus estacionado e motorista morre no local

O carro sofreu uma forte batida frontal | Foto: Divulgação

Manaus (AM) – Um acidente fatal na rua Palmeira do Miriti, bairro Distrito Industrial II, matou um homem e deixou outra pessoa ferida no início da tarde desta segunda (15). O motorista perdeu o controle do carro e colidiu com um ônibus estacionado no meio fio.

Segundo informações preliminares da 4ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), o veículo de modelo Corsa colidiu com um ônibus estacionado na rua, após o motorista perder o controle do veículo. O passageiro foi resgatado com vida pelo Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas (Cbmam), mas o motorista, um homem ainda não identificado, morreu no local.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o carro sofreu uma forte batida frontal, mantendo ambas as vítimas presas entre as ferragens do veículo. No local, foi feito o resgate do passageiro para ser atendido com os primeiros socorros pelo Samu. O Instituto Médico Legal (IML) vai fazer a remoção e perícia do corpo.

