Parque do Mindu em Manaus terá viveiro de plantas medicinais

Manaus (AM) - Quem nunca recorreu a um chá derivado de plantas medicinais para curar alguma dor, segundo as recomendações da sabedoria popular? Quem mora em Manaus, terá a oportunidade de ter essas plantas à disposição, por meio do programa ambiental "Manaus Verde ", da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade (Semmas).

Boldo, terramicina, japana, malvarisco, óleo-elétrico e sara tudo. Essas são algumas espécies que começaram a ser plantadas no primeiro viveiro de plantas medicinais da Prefeitura de Manaus, no parque municipal do Mindu, localizado na zona Centro-Sul da capital amazonense.

De acordo com o diretor do Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas, Deyvson Braga, o primeiro viveiro de plantas medicinais é um projeto-piloto que pode ser levado para outros parques e unidades de conservação, que estão sob a responsabilidade da prefeitura.

" Aqui estamos implantando dez canteiros com as mudas que temos em nosso viveiro. Com o tempo iremos adicionar outras, visando a propagação e multiplicação dessas espécies, para assim fazermos também a doação de mudas medicinais. " Deyvson Braga, Diretor do Departamento de Arborização e Sustentabilidade da Semmas

Doação

Com a consolidação do “Cantinho da Saúde” no parque do Mindu, a Semmas pretende também trabalhar a doação dessas espécies medicinais para a população. “Já existem muitos estudos comprovando a ação farmacológica dessas plantas na cura e tratamento de várias doenças, por isso queremos colocar essas mudas à disposição da população, de forma gratuita”, disse o secretário Semmas, Antonio Ademir Stroski.

