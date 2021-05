Instalação de radares em Manaus é fake news, diz prefeitura

Prefeitura esclarece fake news sobre instalação de radares | Foto: Divulgação

Manaus (AM) - A Prefeitura de Manaus esclareceu ao EM TEMPO por meio de nota que são falsas as informações de que o município estaria instalando radares em ruas da capital. De acordo com a assessoria, a prefeitura está realizando, por meio do CCC, a instalação de 41 novas câmeras, em pontos estratégicos da cidade, para futuramente atender às demandas de trânsito, transporte, Defesa Civil e Guarda Municipal.

Leia também: Começa avaliação de locais para instalação de câmeras em Manaus

Ainda segundo a prefeitura, os equipamentos não terão objetivo de multar ou autuar condutores e pedestres, mas sim monitorar os locais definidos, para que a prefeitura possa agir de maneira mais célere e ordenada em diversas situações que possam ocorrer.

A expectativa é que até o final do ano 180 câmeras de monitoramento já estejam instaladas em todas as zonas da capital, possibilitando a antecipação de crises e respostas mais rápidas às ocorrências.

*Em Tempo com informações da assessoria

Leia mais:

Cidade de Manaus vai ampliar monitoramento por câmeras



Começa avaliação de locais para instalação de câmeras em Manaus